Rize'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştırlar çok sayıda yaralı var

RİZE'den kaza haberi geldi. Şehir içi dolmuşlar kafa kafaya çarpıştı. Kazada 17 yaralının olduğu bildirildi. Yaralıların hayati tehlikesi yok...

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Rize'de iki şehir içi dolmuşunun çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.R.B. yönetimindeki 53 M 0340 plakalı şehir içi dolmuşu ile Y.Z.T. idaresindeki 53 M 0503 plakalı dolmuş, İslampaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yokuşunda kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki dolmuşta bulunan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.