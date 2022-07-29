Kadir Has Üniversitesi fiyatları 2022 kaç para oldu hangi bölüm kaç para?

Hayalindeki üniversiteye girmek için öğrenciler YKS tercihlerini yapmaya başladı, tercih işlemleri 5 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenciler ve veliler tarafından tarafından özel üniversite, vakıf üniversitelerinin fiyatları da merak ediliyor. 2022-2023 eğitim yılında özel üniversitelerin yıllık fiyatlarına rekor zam yapıldı. Peki Kadir Has Üniversitesi ücretleri kaç para oldu?

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Üniversite tercih işlemleri devam ederken birçok öğrenci de özel üniversite ve vakıf üniversitelerinin 2022-2023 yıllık ücretlerini araştırmaya başladı. Üniversite fiyatlarında bu sene rekor bir artış yapıldı ve yüzde yüze varan ücret artışları oldu. Bu sene de özel üniversitelerin ücretleri bölümlere göre değişecek. En yüksek ücret artışı psikoloji ve tıp bölümlerinde oldu. Peki Kadir Has Üniversitesi ücretleri kaç para oldu?

Kadir Has Üniversitesi fiyatları:

İngilizce Hazırlık programı peşin KDV hariç 139. 120

Hukuk Fakültesi peşin KDV hariç 139. 120

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi peşin KDV hariç 139. 120

Öğrenim ücretlerine %8 KDV eklenecektir.

Özel üniversitelerde en pahalı bölüm hangisi:

2022-2023 eğitim dönemi için bölüm fiyatlarını belirlemeye başlayan Vakıf üniversiteleri tercih döneminde yakından takip ediliyor. Özel üniversite okumak isteyen öğrenciler ise bu sene fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyor. Yüksek enflasyon ekonomiyi derinden etkilerken üniversite bölümleri de bu pahalılıktan nasibini aldı.

Vakıf üniversitelerinde bu sene rekor artışlar yaşandı. Hızla yükselen fiyatlar özel üniversiteyi tercih etmek isteyen adayların gözünü korkutmuş durumda. Geçtiğimiz yıl 167 bin 440 kontenjana 125 bin 448 adayın yerleştiği vakıf üniversiteleri teker teker yıllık ücretlerini açıklamaya başladı. 2022-2023 Eğitim yılı genel ücretlerinde tıp fakülteleri önceki yıllarda olduğu gibi yine üniversitelerin en pahalı bölümleri olarak öne çıktı. Tıp okumak şu ana kadar açıklanan rakamlara göre senelik 177 bin ile 120 bin TL arasında değişiyor.

Yüzde 50 burs veren üniversitelerde 60 bin TL’ye inebiliyor. Geçtiğimiz yıl tıp fakültesi ücretleri 80 bin ile 90 bin TL arasında değişiyordu. Tıbbı, eczacılık ve diş hekimliği bölümleri takip ediyor. 120 bin TL’ye ulaşan bölüm ücretleri geçtiğimiz yıl 70-80 bin civarında değişiyordu.