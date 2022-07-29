Araçla alındı vurularak hastaneye bırakıldı! Elif Güneş cinayetinde flaş gelişme
İSTANBUL'da 30 yaşındaki Elif Güneş'i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Temmuz'da Kadıköy'den araçla alındığı tespit edilen Elif Güneş'in silahla vurularak bırakıldığı Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında, maktulün eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve katil zanlısı olarak aranan K.G. yakalandı.
Zanlının Cinayet Büro'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.