BIST 2.567
DOLAR 17,87
EURO 18,27
ALTIN 1.013,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çöp evde bulunan Cem Muhammed'in babası konuştu! Televizyonda görünce...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çöp evde bulunan Cem Muhammed'in babası konuştu! Televizyonda görünce...

 BURSA’da çöp evde bulunan Cem Muhammed A.'nın babası konuştu. Baba Ufuk Çelikkol, çocuğuna sonuna kadar sahip çıkacağını, teyze Kamuran Pınar Acar'dan şikayetçi olacağını söyledi.

Abone ol

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde teyzesi Kamuran Pınar Acar tarafından çöp evde tutulan Cem Muhammed A. baygın halde bulunmuştu. Teyze Pınar Acar tutuklanırken, 9 yaşındaki çocuk ise Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sevk edilmişti.

Haberleri görünce baba Ufuk Çelikkol, resmi kurumlara başvurdu. İstanbul'da yaşayan ayakkabı imalatçısı baba Ufuk Çelikkol yaptığı açıklamada çocuğuna sahip çıkacağını belirterek, teyze Kamuran Pınar Acar'dan şikayetçi olacağını ifade etti.

Ufuk Çelikkol, "Televizyonda görünce şüphelenip adli süreci başlattım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na DNA testinin yapılması için suç duyurusunda bulundum. Şu an inceleme aşamasında. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na evrak gidecek. DNA testi çıktıktan sonra çocuğa her türlü sahip çıkacağım. Maddi manevi ne gerekiyorsa sonuna kadar sahip çıkacağım. Annesi çocuğun babasını sorunca kekeledi. Oradan yola çıktım. Ben ayakkabı imalatçısıyım. Eski eşimle 2009 yılında tanışıp 2010’da evlendik.

Boşandığımızda hamileydi. DNA örnekleri çıktıktan sonra teyzesinden şikayetçi olacağım.

Hem vicdanen böyle bir şeyin yapılması doğru değil. Çocuğa şiddet gösterdiğine eminim. Bedeninde eziklik veya dayak var mı diye adli tıp raporu da isteyeceğim. Ben buradan devletime sesleniyorum. Her türlü sahip çıkacağım. Benim hiçbir suçum yok. O çocuğun benim olduğunu bilsem bu işin peşini bırakmaz dünyayı ayağı kaldırırdım” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Milyonlar bekliyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) masadaki formüller herkesin gözünden kaçan detaya bakın
Foto Galeri Milyonlar bekliyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) masadaki formüller herkesin gözünden kaçan detaya bakın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Marmaris yangını üzerinden bir yıl geçti yeniden yeşillendirilen alanlar görüntülendi
Marmaris yangını üzerinden bir yıl geçti yeniden yeşillendirilen alanlar görüntülendi
Kadir Has Üniversitesi fiyatları 2022 kaç para oldu hangi bölüm kaç para?
Kadir Has Üniversitesi fiyatları 2022 kaç para oldu hangi bölüm kaç para?
Koç Üniversitesi fiyatları 2022-2023 hangi bölüm kaç para oldu yeni ücretler
Koç Üniversitesi fiyatları 2022-2023 hangi bölüm kaç para oldu yeni ücretler
Ukrayna lideri Zelenski'den Türkiye ile ilgili açıklama: Sinyal bekliyoruz
Ukrayna lideri Zelenski'den Türkiye ile ilgili açıklama: Sinyal bekliyoruz
Zeytin Ağacı dizisi 1. sezon kaç bölüm Zeytin Ağacı konusu nedir?
Zeytin Ağacı dizisi 1. sezon kaç bölüm Zeytin Ağacı konusu nedir?
CHP'li Faik Öztrak'ın acı günü! Annesini kaybetti
CHP'li Faik Öztrak'ın acı günü! Annesini kaybetti
Kocaeli'nde 82 yaşındaki adam evinde doğalgaz borusuna asılı olarak bulundu
Kocaeli'nde 82 yaşındaki adam evinde doğalgaz borusuna asılı olarak bulundu
Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e "dayı" göndermesi
Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e "dayı" göndermesi
Rize'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştırlar çok sayıda yaralı var
Rize'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştırlar çok sayıda yaralı var
Galatasaray Ali Akman transferini tamamladı!
Galatasaray Ali Akman transferini tamamladı!