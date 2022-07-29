8 bin 294 lira geri ödemesiz destek! Resmen açıklandı: 18-34 yaş arası...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binlerce gence iş kapısı açmak, işverenin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir istihdam modelini devreye aldı. "Üretim Sürecine Katılım Programı" kapsamında eğitim durumuna göre her bir istihdam için ödeme yapılacak. Aylık 7 bin 603 lira ile 8 bin 294 lira arasında geri ödemesiz destek sağlanacak. Yaş şartı var. İşte projenin tüm ayrıntıları...

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'Üretim Sürecine Katılımın Desteklenmesi Projesi’ Bursa açılış toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla gerçekleşti. Tekstil, makine, gıda, mobilya, kimya sektörlerini destekleyecek program kapsamında imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin nitelikli işgücünün istihdam edilmesinin desteklenmesi amaçlanıyor. Yeni modelle gençler başta olmak üzere iş arayanların işgücü piyasasında talep edilen becerilere sahip olmasının sağlanması hedefleniyor.

İmalat sektöründe belirtilen alt sektörlerde, organize sanayi bölgelerindeki özel sektör vasfı ve 50 ile 249 arasında çalışana sahip işyeri olunması, sigortalının işe alındığı aydan önceki son 12 aylık dönemdeki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor. İşletmelerin vergi, sigorta primi, işsizlik sigortası primi borcunun olmaması koşulu buluyor.

18-34 yaş arası grubu kapsıyor

Çalışan sayısı 50 ile 100 arasındaki işyerleri çalışan sayısının en fazla yüzde 10'una kadar, çalışan sayısı 101 ile 249 arasındaki işyerleri ise en fazla 15 katılımcı talebinde bulunabilecek. 18-34 yaş grubundakiler, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, işverenin birinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar başvurabilecek. Yabancılar için yabancı kimlik numarasına sahip olunması, kurs ve programlara katılım konusunda yaptırım uygulanmıyor olunması, programa başlama tarihinden önceki son 3 ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak gerekiyor.

12 aylık dönemde işverenin çalışanı olunmaması ve programa başlama tarihi itibarıyla açık öğretim hariç öğrenci olunmaması zorunluluğu bulunuyor. Belirtilen şartları taşıyan işyerleri ilk aydan başlamak üzere 3 aylık dönem için prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.

"Hedefimiz sanayide 50 bin yeni istihdam üretmek"

Bursa'da 'Üretim Sürecine Katılımın Desteklenmesi Projesi'ni açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, projenin Türkiye'nin istihdam açığına katkıda bulunacağını söyledi. Programın Uluslararası Göç Örgütü tarafından desteklendiğine dikkat çeken Bakan Bilgin, “Biz bu programı çeşitli kaynaklardan, kendi kaynaklarımız da dahil, yerli kaynaklardan ve uluslararası kaynaklardan Türkiye çapında, Türkiye'nin bütün sanayi şehirleri başta olmak üzere, bütün kentlerine yaymak amacındayız. Amacımız bu yıl sonuna kadar bu programı bütün Türkiye'ye yayarak yaklaşık sanayide 50 bin yeni istihdam üretmek” dedi.

Bu programın başarılı olması Türkiye'de sanayiye çeşitli sektörlerde yetişmiş iş gücü sağlamak, sanayiyle Türkiye'nin iş gücü açığını, sanayinin üretim gücüne katarak tamamlamak.