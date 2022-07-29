Başkent Üniversitesi ücretleri 2022-2023 kaç para oldu, hangi bölüm kaç para oldu?

Hayalindeki üniversiteye girmek için öğrenciler YKS tercihlerini yapmaya başladı, tercih işlemleri 5 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenciler ve veliler tarafından tarafından özel üniversite, vakıf üniversitelerinin fiyatları da merak ediliyor. 2022-2023 eğitim yılında özel üniversitelerin yıllık fiyatlarına rekor zam yapıldı. Peki Başkent Üniversitesi ücretleri kaç para oldu?

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Üniversite tercih işlemleri devam ederken birçok öğrenci de özel üniversite ve vakıf üniversitelerinin 2022-2023 yıllık ücretlerini araştırmaya başladı. Üniversite fiyatlarında bu sene rekor bir artış yapıldı ve yüzde yüze varan ücret artışları oldu. Bu sene de özel üniversitelerin ücretleri bölümlere göre değişecek. En yüksek ücret artışı psikoloji ve tıp bölümlerinde oldu. Peki Başkent Üniversitesi ücretleri kaç para oldu?

Başkent Üniversitesi ücretleri: Başkent Üniversitesi, Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfını, 1982’de Diyaliz Merkezini, 1985’te ilk hastaneyi ve 1986 yılında Haberal Eğitim Vakfını kurmasının ardından; yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi karşılamak ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmak amacı ile 14 Eylül 1993 tarihli 515 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye dayalı olarak 13 Ocak 1994 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3961 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Başkent Üniversitesi ücretleri şu şekildedir;

Tıp Fakültesi - 120.000 TL

Diş Hekimliği Fakültesi - 120.000 TL

Eczacılık Fakültesi - 103.000 TL

Mühendislik Fakültesi - 84.000 TL

Hukuk Fakültesi - 84.000 TL

Mimarlık Fakültesi - 84.000 TL

Devlet Konservatuarı - 70.000 TL

Eğitim Fakültesi - 78.000 TL

Fen Edebiyat Fakültesi - 78.000 TL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 78.000 TL

İletişim Fakültesi - 78.000 TL

Sağlık Bilimleri Fakültesi - 78.000 TL

Ticari Bilimler Fakültesi - 60.000 TL

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - 78.000 TL

Türkçe Hazırlık Programı - 65.000 TL

Ön Lisans Programları - 45.000 TL

Özel üniversitelerde en pahalı bölüm hangisi:

2022-2023 eğitim dönemi için bölüm fiyatlarını belirlemeye başlayan Vakıf üniversiteleri tercih döneminde yakından takip ediliyor. Özel üniversite okumak isteyen öğrenciler ise bu sene fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyor. Yüksek enflasyon ekonomiyi derinden etkilerken üniversite bölümleri de bu pahalılıktan nasibini aldı.

Vakıf üniversitelerinde bu sene rekor artışlar yaşandı. Hızla yükselen fiyatlar özel üniversiteyi tercih etmek isteyen adayların gözünü korkutmuş durumda. Geçtiğimiz yıl 167 bin 440 kontenjana 125 bin 448 adayın yerleştiği vakıf üniversiteleri teker teker yıllık ücretlerini açıklamaya başladı. 2022-2023 Eğitim yılı genel ücretlerinde tıp fakülteleri önceki yıllarda olduğu gibi yine üniversitelerin en pahalı bölümleri olarak öne çıktı. Tıp okumak şu ana kadar açıklanan rakamlara göre senelik 177 bin ile 120 bin TL arasında değişiyor.

Yüzde 50 burs veren üniversitelerde 60 bin TL’ye inebiliyor. Geçtiğimiz yıl tıp fakültesi ücretleri 80 bin ile 90 bin TL arasında değişiyordu. Tıbbı, eczacılık ve diş hekimliği bölümleri takip ediyor. 120 bin TL’ye ulaşan bölüm ücretleri geçtiğimiz yıl 70-80 bin civarında değişiyordu.