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Rusya Türkiye'ye 5 milyar dolar gönderdi 10 milyar dolar da yolda

Rusya Türkiye'ye 5 milyar dolar gönderdi 10 milyar dolar da yolda

Rus Rosatom şirketi, Akkuyu Nükleer'e 5 milyar doları peşin gönderdi. Şirket, önümüzdeki iki hafta içerisinde gönderilmek üzere toplam 10 milyar dolarlık para transferi yapma kararı aldı.

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Rusya'da devlete ait Rosatom'un, Türkiye'de Akdeniz kıyısındaki Akkuyu'ya 20 milyar dolarlık nükleer santral inşa eden alt kuruluşuna para transfer ettiği belirtildi.

Bu durumun, projenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Batı'nın uyguladığı yaptırımların projeyi geciktireceği konusundaki endişeleri hafiflettiği belirtildi. 

Dolar transferi devam edececek
Bloomberg'den Fikret Kozok'a konuşan üst düzey Türk yetkililere göre Rosatom geçen hafta eski adı Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi olan alt kuruluşa yaklaşık 5 milyar dolar gönderdi. Kaynaklar, bu hafta ve gelecek hafta da benzer dolar transferleri planlandığını söyledi. 

Rosatom, konuyla ilgili açıklamasında "inşaat alanının şu anda dünyadakilerin en büyüğü" olduğunu vurgularken, yollanan para miktarının Türk yetkililerin Bloomberg'le paylaştığından az olduğunu vurguladı. 

Rus devletine ait şirket, projenin finansmanı ile ilgili düzenlemelerin özel olduğunu söyleyerek daha fazla detay paylaşmadı.

Yaptırım uygulanmadı
Projeye finansman desteği sağlayan Sberbank'a ABD ve AB yaptırım uygulamıştı. Rosatom ve Türkiye'deki iştirakına ise yaptırım uygulanmadı.

Finansman 2 yılda tüm tedariği karşılayacak
Yetkililer, konunun ciddiyeti sebebiyle isimlerinin açıklanmamasını talep ederek finansmanın, önümüzdeki iki yıl içinde Akkuyu projesinin tüm tedarik ihtiyaçlarını karşılanmasını sağlayacağını ifade etti.

Transfer Putin'in Erdoğan'a jesti
Yetkililerden biri ise, söz konusu para transferinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel bir gıda krizi arefesinde önemi büyük olan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolüne yönelik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir jest olduğunu belirtti.

Son reaktörün temeli geçtiğimiz günlerde atılmıştı

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü ve son reaktörünün temeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı törenle atılmıştı. Dönmez, "Yarım asrı aşan nükleer enerji yolculuğunda artık tünelin ucundaki ışık görünmeye başlandı. Akkuyu sadece ekipman olarak değil iş gücü hacmiyle de dünyanın en büyük projelerinden biri olacak. Akkuyu 550 bin parçadan oluşacak" ifadelerine yer vermişti.

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