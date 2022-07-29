Rusya Türkiye'ye 5 milyar dolar gönderdi 10 milyar dolar da yolda

Rus Rosatom şirketi, Akkuyu Nükleer'e 5 milyar doları peşin gönderdi. Şirket, önümüzdeki iki hafta içerisinde gönderilmek üzere toplam 10 milyar dolarlık para transferi yapma kararı aldı.

Abone ol

Rusya'da devlete ait Rosatom'un, Türkiye'de Akdeniz kıyısındaki Akkuyu'ya 20 milyar dolarlık nükleer santral inşa eden alt kuruluşuna para transfer ettiği belirtildi.

Bu durumun, projenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Batı'nın uyguladığı yaptırımların projeyi geciktireceği konusundaki endişeleri hafiflettiği belirtildi.

Dolar transferi devam edececek

Bloomberg'den Fikret Kozok'a konuşan üst düzey Türk yetkililere göre Rosatom geçen hafta eski adı Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi olan alt kuruluşa yaklaşık 5 milyar dolar gönderdi. Kaynaklar, bu hafta ve gelecek hafta da benzer dolar transferleri planlandığını söyledi.

Rosatom, konuyla ilgili açıklamasında "inşaat alanının şu anda dünyadakilerin en büyüğü" olduğunu vurgularken, yollanan para miktarının Türk yetkililerin Bloomberg'le paylaştığından az olduğunu vurguladı.

Rus devletine ait şirket, projenin finansmanı ile ilgili düzenlemelerin özel olduğunu söyleyerek daha fazla detay paylaşmadı.

Yaptırım uygulanmadı

Projeye finansman desteği sağlayan Sberbank'a ABD ve AB yaptırım uygulamıştı. Rosatom ve Türkiye'deki iştirakına ise yaptırım uygulanmadı.

Finansman 2 yılda tüm tedariği karşılayacak

Yetkililer, konunun ciddiyeti sebebiyle isimlerinin açıklanmamasını talep ederek finansmanın, önümüzdeki iki yıl içinde Akkuyu projesinin tüm tedarik ihtiyaçlarını karşılanmasını sağlayacağını ifade etti.

Transfer Putin'in Erdoğan'a jesti

Yetkililerden biri ise, söz konusu para transferinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel bir gıda krizi arefesinde önemi büyük olan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolüne yönelik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir jest olduğunu belirtti.