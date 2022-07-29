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Kapış kapış satılıyor 'nazar' inancı şaşırttı! Faydası da var deniliyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kapış kapış satılıyor 'nazar' inancı şaşırttı! Faydası da var deniliyor

MARDİN'de asırlardır süregelen rivayet yüzünden üzerlik tohumu kapış kapış satılıyor. Tohum ile yapılan tütsülerin evleri hem nazardan hem de haşerelerden koruduğuna inanılıyor.

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Mardin'de asırlardır üzerlik tohumu evlerde haşerelerden nazardan kurtulmak için tütsü olarak kullanılırken, basura da iyi geldiği değerlendiriliyor.

Mardin halkı evlerinde nazarı yok ettiğine inandıkları tütsüyü tavada kavurup dumanıyla evi tütsülüyor. Sadece nazarı değil, bununla birlikte yaz aylarında sinek ve haşerelerden de evi koruduğu belirtiliyor.

Basura da iyi geldiği belirtilen üzerlik, tavada kavrularak sabah aç karnına tüketiliyor. Kilosu ise 50 liradan alıcıya sunuluyor.

Tarihi Mardin Çarşısı'nda 50 yıldır esnaf olan baharatçı İsa Gökçeoğlu, “Mardin'de ezelden beri harmel yani üzerlik tohumu kullanılıyor. Hatta yakıldığı zaman yaz aylarında haşereler için iyidir. Ne yılan ne akrep ne de böcek gelir. Tütsü tavada yakılır, dumanı ile ev tütsülenir. Üzerlik tohumlarının ipe asılmış hali nazar, göz, büyü için iyi gelir. Bunların büyük olanları eve asılır. Küçük olanlar ise araba için kazadan beladan koruduğuna inanılır” dedi.

“Kavrulmuş hali basura iyi geliyor”
Tohumunun faydalı olduğunu aktaran Gökçeoğlu, “Bunun tohumu basur için bire birdir. Kavrulur, daha sonra dövülür ve sabah aç karnına bir çay kaşığı yenir. Basur için birebirdir. Kilosunu 50 liradan satıyoruz. Günde 5-10 kilo satıyoruz. İpe asılanları da köyde yapılıyor, biz de satıyoruz. Bunların tanesi ise 20 lira, günlük 5-6 tane satıyoruz” diye konuştu.

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