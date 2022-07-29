Cem Muhammed'in babası ortaya çıktı! Nasıl biri mesleği buymuş İşte baba Ufuk Çelikkol
BURSA'da çöp evde bulunan Cem Muhammed A.'nın babası Ufuk Çelikkol ortaya çıktı. Cem Muhammed'in öz babası olduğunu iddia eden Çelikkol, adliyeye giderek DNA testi yapılması talebinde bulundu. Bakın baba nasıl biriymiş ve mesleği neymiş... İşte babanın olayla ilgili ilk sözleri...
Bursa'da kirası ödenmediği gerekçesiyle icra yapılan bir çöp evde temizlik yapıldığı sırada ölüme terkedildiği anlaşılan Cem Muhammed A.'nın babası olduğu iddia edilen Ufuk Çelikol ortaya çıktı.
Çağlayan Adliyesi'ne gelerek çocuğun Muhammed isimli bir başka kişiden olduğunu iddia eden Yasemin Acar'dan şikayetçi olan Ufuk Çelikol, Adli Tıp tarafından DNA testi yapılmasını talep etti.
Teyze vasıtasıyla tanışmışlar
Ufuk Çelikol Yasemin Acar ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada aynı hastanede tedavi gören teyzesi vasıtasıyla tanıştığını anlattı.
Daha sonradan ilişkilerinin geliştiğini bir süre flört edip konuştuklarını ve kısa süre sonra evlendiklerini belirten Ufuk Çelikol, "Alibeyköy Karadolap Mahallesi'nde bir ev tutuk ve yaklaşık olarak 1 yıl aynı evde yaşadık" şeklinde konuştu.