BIST 2.577
DOLAR 17,92
EURO 18,25
ALTIN 1.010,91
HABER /  SPOR

Sevilla, Marcao'nun ardından Victor Nelsson'a kancayı taktı

Sevilla, Marcao'nun ardından Victor Nelsson'a kancayı taktı

La Liga ekibi Sevilla, bu sezonki transfer döneminde kadrosunun önemli yıldızlarını satarken sarı-kırmızılıların oyuncusu Victor Nelsson'u istiyor.

Abone ol

Transfer döneminin başında Diego Carlos, Aston Villa'nın yolunu tutarken Barcelona ise uzun süredir çabaladığı Jules Kounde transferini resmen bitirdi.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada Jules Kounde transferi için Sevilla ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Barça, bu transfer için Sevilla'ya 50 milyon euro ve bazı bonuslarla beraber 5 milyon euro ödeyecek. Fransız oyuncu ise 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Bu gelişmelerin ardından Sevilla, kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak isterken rotasını yine Galatasaray'a çevirdi.

Monchi Nelsson’da ısrarcı

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Marcao'dan sonra bu kez Galatasaray'dan Victor Nelsson transferi için ısrarı sürüyor. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray'da Marcao ile iyi bir uyum yakalayan Nelsson'u Sevilla'ya getirmek istiyor.

Monchi, Danimarkalı stoperi kadroya katarak Marcao'nun performansını en üst seviyede tutup savunmadaki uyumu sağlama planları içerisinde.

Galatasaray sıcak bakmıyor

Galatasaray'ın ise Marcao'nun ayrılışından sonra Nelsson'un da satılmasına sıcak bakmadığı kaydedildi. Sevilla'nın önümüzdeki günlerde 23 yaşındaki savunmacı Victor Nelsson için girişimde bulunacağı da iddia edildi.

Danimarkalı savunmacı, geçen sezon Galatasaray formasıyla istikrarlı bir performans ortaya koyarken oynadığı 48 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

7 milyon euroya gelmişti

Victor Nelsson, geçen sezonun başında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a gelmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem ayı karşılama mesajları 2022 yeni ayetli-hadisli Muharrem ayı sözleri
Muharrem ayı karşılama mesajları 2022 yeni ayetli-hadisli Muharrem ayı sözleri
Lüks yatın kaçma sebebi belli oldu! 81 kilogram kokain 3 kilogram skunk ele geçirilmişti...
Lüks yatın kaçma sebebi belli oldu! 81 kilogram kokain 3 kilogram skunk ele geçirilmişti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın dostunun cenazesine katıldı son görüşmesini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın dostunun cenazesine katıldı son görüşmesini anlattı
Muharrem ayı orucuna nasıl niyet edilir, sahura ne zaman kalkılır?
Muharrem ayı orucuna nasıl niyet edilir, sahura ne zaman kalkılır?
5G artık başladı! Bakan Karaismailoğlu duyurdu ilk görüşme Kenan İmirzalıoğlu ile
5G artık başladı! Bakan Karaismailoğlu duyurdu ilk görüşme Kenan İmirzalıoğlu ile
BB lideri Destici'den altılı masa liderlerine: Siz CHP’nin kapı kulu musunuz?
BB lideri Destici'den altılı masa liderlerine: Siz CHP’nin kapı kulu musunuz?
8 bin 294 lira geri ödemesiz destek! Resmen açıklandı: 18-34 yaş arası...
8 bin 294 lira geri ödemesiz destek! Resmen açıklandı: 18-34 yaş arası...
40 bin doğumda bir görülüyor! Diyarbakır'da tesadüfen tanı konulan bebek kurtuldu
40 bin doğumda bir görülüyor! Diyarbakır'da tesadüfen tanı konulan bebek kurtuldu
Yoğun bakımda yatan koronavirüslü bebekler var! Ürküten açıklama geldi
Yoğun bakımda yatan koronavirüslü bebekler var! Ürküten açıklama geldi
AK Partili Hamza Dağ'dan muhalefete tahıl koridoru tepkisi Erdoğan'a teşekkür etmediler
AK Partili Hamza Dağ'dan muhalefete tahıl koridoru tepkisi Erdoğan'a teşekkür etmediler