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Lüks yatın kaçma sebebi belli oldu! 81 kilogram kokain 3 kilogram skunk ele geçirilmişti...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Lüks yatın kaçma sebebi belli oldu! 81 kilogram kokain 3 kilogram skunk ele geçirilmişti...

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kovalamaca sonucu zor kullanılarak durdurulan lüks yat olayının ardından yapılan incelemede 81 kilogram kokain denizde, 3 kilogram skunk ise lüks yatın yanaştığı ticari gemide ele geçirildi. Lüks yattaki şahısların kovalamaca esnasında uyuşturucuyu denize attıkları tespit edildi.

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Olay, 26 Temmuz tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Güllük Limanı’nda gerçekleşti.

Limana yanaşan 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ticari gemiyi takibe aldı.

Ticari geminin takibi esnasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 'Belgor' isimli yatın ticari gemiye yanaşıp ayrılması üzerine ekipler ticari gemiyi durdurdu. 'Belgor' isimli yat, ekiplerin sesli ve görüntülü ikazlarına rağmen kaçmaya başladı.

4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından ABD bayraklı yat, uzun süren takibin ardından zor kullanılarak durduruldu. Ardından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

“Kaçarken uyuşturucuyu denize atmışlar”

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince 'Belgor' isimli motor yat ile 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ve denizde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 28 Temmuz tarihinde denize atıldığı tespit edilen 60 kilogram kokain ele geçirilirken kıyıda yapılan incelemelerde de 21 kilogram kokain ele geçirildi. 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ise 3 kilogram skunk ele geçirildi.
Yakalanan ticari gemide, yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam edildiği öğrenildi.

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