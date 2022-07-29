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Karadağ'da yeniden maske zorunluluğu getirildi

Karadağ'da yeniden maske zorunluluğu getirildi

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle maske zorunluluğunun geri getirildiği belirtildi.

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Karadağ Kamu Sağlığı Enstitüsü Müdürü Igor Galic, son 10 günde ülkede Kovid-19 vakalarında büyük artış gözlendiğini ifade ederek, bugün itibarıyla kamu ve sağlık kurumları, benzin istasyonları ve marketlerde maske zorunluluğunun 15 gün süreyle geri getirildiğini söyledi.

Galic, Kovid-19'a karşı aşı olunmasının önemine vurgu yaptı.

Turizm sezonunun etkisiyle vaka sayılarının arttığı Karadağ'da, son 24 saatte 944 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

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