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Çöp evde bulunmuştu! Cem'in son sağlık durumu nasıl? Tekerlekli sandalye ile geldi...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çöp evde bulunmuştu! Cem'in son sağlık durumu nasıl? Tekerlekli sandalye ile geldi...

 AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Çete "Hastaneye geldiğinden bu yana kilosu 500 gram arttı. Ciddi kas kaybı var." dedi.

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Türkiye, Bursa'da çöp evde baygın halde bulunan minik çocuğu konuşmaya devam ediyor. Olaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ederken, çocuğun son sağlık durumu da merak ediliyor. 

Prof. Çete, yaptığı açıklamada 9 yaşındaki C.M.A'nın tedavisini titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Kısa yürüyüşler yapıyor
Çocuğun kontrollü şekilde beslenmesine devam edildiğine dikkati çeken Çete, çocuğun, tekerlekli sandalye ile hastaneye geldiğini ancak desteksiz olarak tek başına kısa da olsa yürüyüşler yaptığını kaydetti.

"Kilosu arttı"
Çocuğun her geçen gün az da olsa kilo almaya devam ettiğini aktaran Çete, "Hastaneye geldiğinden bu yana kilosu 500 gram arttı. Beslenme yetersizliği nedeniyle bozulan kan değerleri de düzeldi. Ciddi kas kaybı var. Kaslarının gelişmesine ilişkin de tedavisi sürüyor." dedi.

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