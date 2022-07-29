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Bursa'da enişteyi mobilya atölyesinde öldürdü! Kayınço nedenini itiraf etti

Bursa'da enişteyi mobilya atölyesinde öldürdü! Kayınço nedenini itiraf etti

BURSA'da eniştesini sığındığı mobil atölyesinde acımadan kurşun yağdırarak öldüren katil zanlısı kayınço yakalandı. Şahsın ilk ifadesinde, ablasını darp ettiği için eniştesini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Çağrı Sokak üzerinde meydana geldi. Şüpheli Mahsun K., kayınbiraderi Hasan Çetin (45) ile sokakta karşılaşınca kovalamaca başladı. Koşarak kaçıp sokak üzerinde bulunan bir mobilya atölyesine sığınan Hasan Çetin, elinde silahla mobilya atölyesine giren saldırgan Mahsun K. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Çetin kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kayınbirader, geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayı da polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Çetin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Çetin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayetin nedeniyle ilgili ilk sözler
Eniştesine kurşun yağdırıp kaçan Mahsun K., polis ekiplerinin çalışması sonucu 5 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı kayınbirader Mahsun K., cinayeti ablasının darp edildiği için işlediğini söylediği öğrenildi. Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

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