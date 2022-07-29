Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı 'Türkiye’de böyle bir oran hiç görmedik' dedi sonuçları açıkladı

SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı, son anket sonuçlarını paylaştı. AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'un altında olduğunu söyleyen Bayrakçı, ‘Hiçbiri’ diyenlerin en düşük oranın yüzde 29-30 çıktığını belirterek, "Bu çok yüksek bir oran, Türkiye’de hiç böyle bir oran görmedik." dedi.

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2023 seçimlerine doğru anket sonuçlarına ilgi her geçen gün artıyor. Kamuoyu araştırma şirketlerinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.



Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı, siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin son durumu anlattı değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye’de böyle bir oran hiç görmedik"

Anketlerde ‘hiçbiri’ diyenlerin oranının arttığını söyleyen Bayrakçı, yeni bir lider arayışının görüldüğünü vurguladı ve şunları kaydetti:

“Erdoğan sevilen ve tutulan bir liderdi. Fakat seneye 23 yıl olacak. Üzerine müthiş bir ekonomi yükü bindi. ‘Tüm dünyada şartlar bu’ diyorlar. Evet, biliyoruz. Ama seçmen bunu ikinci planda görüyor. Çünkü muhalefet yüksek sesle ‘İktidar buna sebep oldu’ diyor. Düşünün, dara düşmüş bir insan kime kulak verir o tabloda? Şimdi böyle bir ekonomik ortamda ve 22 yıllık bir iktidarın ardından bütün AK Parti seçmenleri değil ama bir kısmı en azından bir arayışa geçiyorlar. Kriterlerine uyan aday görmeyenler anketlerde ‘hiçbiri’ diyenler oluyor. Bir kısım ise CHP ‘ye yıllarca oy vermiş ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP yakınlığından rahatsız, bunların bir kısmı İYİ Parti’ye oy veriyor, bir kısmı da ‘hiçbiri’ diye bir seçeneğe geçiyor. Bu ‘hiçbiri’ diyenlerin en düşük oranı yüzde 29-30. Bu çok yüksek bir oran, Türkiye’de hiç böyle bir oran görmedik. Bu ya mevcut diğer liderler arayışı ya da yeni lider arayışı. Bu doğrudan bunun göstergesidir.”

Partilerin oy oranları

Bayrakçı, partilerin anketlerden çıkan oy oranları hakkında da şu bilgileri verdi:

“Bu pazar günü seçim olsa AK Parti yüzde 30’un altına düşmüş durumda. Kararsızların dağılmış halini söylüyorum. Bir ankette yüzde 27, bir ankette 30 görüyorum, yüzde 32 gördüğüm de oldu ama ortalama bile alsak yüzde 29-30 gibi gözükür. 16 ayrı araştırma şirketinin anket ortalaması bunu gösteriyor. CHP yüzde 23 ile 27 arasında, ortalama alsak 25 eder. Bizim sonuçlar da aşağı yukarı bu rakamları tutuyor. İYİ Parti biraz yükselişte. HDP yüzde 8’lere, 7’lere düşmüş gibiydi. Şu anda 10 civarında."

"Mart’ta seçim olabilir"

Erken seçim ihtimalinin olası olduğunu söyleyen SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı, “Erken seçim ihtimalini görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha aday olabilir mi, olamaz mı diye bir tartışma var. Böyle bir tartışma yok diyorlar ama var. Şimdi bu tartışmayı aşmak için iktidarın yapacağı çok kolay bir şey var; seçimi erken seçim haline dönüştürecek bir süreye çekmek. Biliyorsunuz erken seçim olduğunda bir daha aday olabiliyor. Muhalefet kabul ederse, iktidar Mart ayına ‘Peki’ diyebilir. Şubat-Mart gibi seçim olabilir. Zor bir durum” ifadelerini kullandı.