Genç kadın ikinci el aldı 5 gün sonra motoru aracının bagajında buldu

"Bakımını yaptırmıştım"

İnternet üzerinden galeride satışa sunulan bir otomobili beğendiğini ve almaya karar verdiğini dile getiren Gamze Benzer, kendi aracını ve üzerine bir miktar para verdikten sonra otomobili satın aldığını söyledi. Aldığı otomobili fazla kullanmadığını ve 5'inci günde motor arızası verdiğini dile getiren Benzer, “Araç iyi görünüyordu. Hareket haindeyken yolda kaldım. Aracın suyunun bittiği ve bu nedenle hararet yaptığını söylediler. Fakat ben aracın bakımını 3 gün önce yaptırmıştım. Ne kadar bana aracın sağlam olduğunu söyleseler de bakımını yaptırmıştım. Aracın motoru gitti. Kendi aracımın üzerine verdiğim para kadar, bu motorun yapılması içinde para ödemem gerekiyor” diye konuştu.