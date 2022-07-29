Eyyam-ı bahur ne demek eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor?

Hava sıcaklarının normalin çok üstünde seyrettiği şu günlerde kritik açıklamayı meteoroloji yaptı ve eyyam-ı bahur sıcaklarının geldiği söyledi. Çöl sıcakları anlamına da gelen eyyam-ı bahur sıcakları ne demek, ne anlama geliyor soruları ise merak edildi. Peki eyyam-ı bahur sıcakları kaç gün sürecek, hangi illerde eyyam-ı bahur sıcakları yaşanacak.Abone ol
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üstünde seyrettiği şu günlerde meteoroloji eyyam-ı bahur sıcaklarının başladığını söyledi. Eyyam-ı bahur sıcaklarının tarihi belli peki eyyam-ı bahur sıcakları nedir, oldu. Peki, eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor?
Yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Uzmanlar iyice yaklaşan eyyam-ı bahur sıcaklıklarına karşı vatandaşları ciddi uyarılarda bulundu. Peki eyyam-ı bahur sıcakları ne demek ve ne zaman gelecek? İşte konuyla ilgili detaylar...
Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.
Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurda bu yıl Güneyde hava sıcaklıklarının yer yer 40 derecenin üzerinde olması, İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Eyyam-ı bahur sıcaklıklarında dikkat edilmesi gerekenler
-10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalı
-Açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunmalı
-Bol su içmeli
-Güneş altındaki yorucu faaliyetlerden kaçınılmalı
-Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı