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Eyyam-ı bahur ne demek eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor?

Eyyam-ı bahur ne demek eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor?

Hava sıcaklarının normalin çok üstünde seyrettiği şu günlerde kritik açıklamayı meteoroloji yaptı ve eyyam-ı bahur sıcaklarının geldiği söyledi. Çöl sıcakları anlamına da gelen eyyam-ı bahur sıcakları ne demek, ne anlama geliyor soruları ise merak edildi. Peki eyyam-ı bahur sıcakları kaç gün sürecek, hangi illerde eyyam-ı bahur sıcakları yaşanacak.

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üstünde seyrettiği şu günlerde meteoroloji eyyam-ı bahur sıcaklarının başladığını söyledi. Eyyam-ı bahur sıcaklarının tarihi belli peki eyyam-ı bahur sıcakları nedir,   oldu. Peki, eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor?

Yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Uzmanlar iyice yaklaşan eyyam-ı bahur sıcaklıklarına karşı vatandaşları ciddi uyarılarda bulundu. Peki eyyam-ı bahur sıcakları ne demek ve ne zaman gelecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurda bu yıl Güneyde hava sıcaklıklarının yer yer 40 derecenin üzerinde olması, İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Eyyam-ı bahur sıcaklıklarında dikkat edilmesi gerekenler

-10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalı

-Açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunmalı

-Bol su içmeli

-Güneş altındaki yorucu faaliyetlerden kaçınılmalı

-Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı

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