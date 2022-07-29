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'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıta ekiplerine yakalanınca dili çözüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıta ekiplerine yakalanınca dili çözüldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde boynuna “sağır ve dilsiz” yazılı not asarak dilenen şahıs, zabıta ekiplerine yakalanınca konuşmaya başladı.

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Alanya Belediyesi zabıta ekipleri rutin kontroller sırasında Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerinde boynuna “sağır ve dilsiz” yazılı not asarak dilenen Serdal A. ile karşılaştı.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan aramada dilencinin üzerinden çıkan bin 424 TL’ye el konuldu.

Dili çözüldü
Dilsiz olduğunu iddia etmesine rağmen zabıta ekiplerinin müdahalesiyle konuşabilen şahıs, üç gün önce ilçeye geldiğini ifade etti. 58 yaşındaki sözde sağır ve dilsiz dilenciye Kabahatler Kanunu uyarınca 277 TL cezai işlem uygulandı.

“Duygu sömürüsüne geçit yok”
Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, duygu sömürüsü yaparak dilenenlere müsaade etmeyeceklerini belirterek, "İlçemizde yaşanan insan yoğunluğunu fırsat bilerek insanlara duygu sömürüsünde bulunup dilencilik yapanlara, insanlarımızı rahatsız edenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Lütfen vatandaşlarımız da bu tür insanlara inanmasın" dedi.

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