Marmaris orman yangınının 1'inci yılında yine yangın çıktı yerleşim yerlerine ulaşan yangın kontrol altına alındı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yıl 29 Temmuz'da başlayan ve 9 bin hektarı kül eden büyük yangının tam da yıl dönümünde yerleşim yerlerine çok yakın orman yangını çıktı. Rüzgarın şiddetli ilerlediği yangında bir otel ve villa etkilendi. Yangın, 7 helikopter ve 5 uçakla havadan ve karadan müdahale sonrası kontrol altına alındı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçen yıl 29 Temmuz’da başlayan ormanın yangınının yıl dönümünde İçmeler Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Marmaris İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda trafodan kaynaklığı tahmin edilen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağladığı görüldü.

AFAD'dan açıklama

AFAD yangındaki son duruma ilişkin açıklamasında şunları belirtti:

"Bölgede çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup yaralı bulunmamaktadır. Yangına Orman Genel Müdürlüğü, , AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, jandarma, ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz"

Ev otel ve üç araç yandı

İçmeler Turunç karayolu girişi ormanlık alanda başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın ise yandığı 13 hanenin boşaltıldığı öğrenildi. Dumandan etkilenen bir otel personeli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başkan Oktay yangın bölgesinde

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Uygulama Oteli'nde devam eden söndürme çalışmalarını takip eden Oktay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İŞTE YANGINDAN SON GÖRÜNTÜLER:

OGM'den açıklama

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Muğla Marmaris orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. 5 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz ormanın kahramanları yeşil vatanımızı korumak için alevlerle mücadele ediyor" denildi.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale edildi.

Alınan son bilgiye göre, yangın kontrol altına alındı.

Deniz trafiğine kapatıldı

Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre, Sahil Güvenlik unsurları tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

Marmaris'teki orman yangını bölgesi İHA ile görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken insansız hava aracından da yangın söndürme çalışmaları anlık olarak takip ediliyor. İHA ile yangın söndürme helikopterleri ve uçakları yüksek irtifadan yangın bölgesini görüntüledi.

Geçtiğimiz yıl 29 Temmuz'da başlamıştı Tam bir yıl oldu 9 bin hektar kül oldu

Türkiye’de yakın tarihin belki de en büyük orman yangınlarının yaşandığı 2021 yılında önce Antalya, ardından Muğla’da peş peşe çıkan orman yangınlarının üzerinden bir yıl geçti. Muğla’da geçen yıl 29 Temmuz’da başlayan ve 12 Ağustos’ta sona eren 7 ilçede 60 bin hektar alanın yandığı yangınların birinci yılında toprak tekrar yeşil filizlerle kendini yeniliyor