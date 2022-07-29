BIST 2.587
DOLAR 17,90
EURO 18,19
ALTIN 1.008,90
HABER /  DÜNYA

Miçotakis'in 'Erdoğan Osmanlıcılığı bıraksın ekonomiye baksın' sözlerine tepki geldi

Miçotakis'in 'Erdoğan Osmanlıcılığı bıraksın ekonomiye baksın' sözlerine tepki geldi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak "Bence Erdoğan, Neo-Osmanlı emellerini bırakıp Türk ekonomisini canlandırmaya çalışmalı" sözlerine AK Parti'den tepki geldi.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür."

Türkiye'ye karşı provotakif açıklamalar yapmaya devam eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, CNNInternational'e mülakatında "Bence Erdoğan, Neo-Osmanlı emellerini bırakıp Türk ekonomisini canlandırmaya çalışmalı" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sırbistan için zor günler Cumhurbaşkanı Vucic duyurdu
Sırbistan için zor günler Cumhurbaşkanı Vucic duyurdu
Fransa'da terör içerikli paylaşımlara kısıtlama geldi
Fransa'da terör içerikli paylaşımlara kısıtlama geldi
Marmaris orman yangınının 1'inci yılında yine yangın çıktı yerleşim yerlerine ulaştı otele sıçradı
Marmaris orman yangınının 1'inci yılında yine yangın çıktı yerleşim yerlerine ulaştı otele sıçradı
'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıta ekiplerine yakalanınca dili çözüldü
'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıta ekiplerine yakalanınca dili çözüldü
Eyyam-ı bahur ne demek eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor?
Eyyam-ı bahur ne demek eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor?
Bursa'da enişteyi mobilya atölyesinde öldürdü! Kayınço nedenini itiraf etti
Bursa'da enişteyi mobilya atölyesinde öldürdü! Kayınço nedenini itiraf etti
Netflix'te skandallar bitmiyor! Çocuk kategorisinde yayınladıkları filme bakın
Netflix'te skandallar bitmiyor! Çocuk kategorisinde yayınladıkları filme bakın
Hicri yılbaşı resimli mesajları 202 kutlama-tebrik sözleri sayfası
Hicri yılbaşı resimli mesajları 202 kutlama-tebrik sözleri sayfası
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı 'Türkiye’de böyle bir oran hiç görmedik' dedi sonuçları açıkladı
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı 'Türkiye’de böyle bir oran hiç görmedik' dedi sonuçları açıkladı
Çöp evde bulunmuştu! Cem'in son sağlık durumu nasıl? Tekerlekli sandalye ile geldi...
Çöp evde bulunmuştu! Cem'in son sağlık durumu nasıl? Tekerlekli sandalye ile geldi...