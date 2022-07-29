Miçotakis'in 'Erdoğan Osmanlıcılığı bıraksın ekonomiye baksın' sözlerine tepki geldi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak "Bence Erdoğan, Neo-Osmanlı emellerini bırakıp Türk ekonomisini canlandırmaya çalışmalı" sözlerine AK Parti'den tepki geldi.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür."

Türkiye'ye karşı provotakif açıklamalar yapmaya devam eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, CNNInternational'e mülakatında "Bence Erdoğan, Neo-Osmanlı emellerini bırakıp Türk ekonomisini canlandırmaya çalışmalı" demişti.