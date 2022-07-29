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Fransa'da terör içerikli paylaşımlara kısıtlama geldi

Fransa'da terör içerikli paylaşımlara kısıtlama geldi

FRANSA kamuoyunda 3 yıldan uzun süredir tartışılan terör içerikli paylaşımlara ilişkin yasa tasarısı ulusal meclisten geçti.

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Fransa'da terör içerikli paylaşımların dijital ortamdan kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te kabul edildi. Yasaya göre, bundan sonra terör içerikli paylaşımların bir saat içinde kaldırılması gerekiyor. Düzenleme ile terör faaliyetlerinin sanal ortamda yayılmasının önlenmesi hedefleniyor.

Fransa kamuoyunda 3 yıldan uzun süredir tartışılan terör içerikli paylaşımlara ilişkin yasa tasarısı ulusal meclisten geçti.

Fransız parlamenterler, terörü öven paylaşımların dijital ortamda yayınlanmamasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

Yasa çerçevesinde, terör içeriklerinin paylaşıldığı internet siteleri veya sosyal medya platformları, bu paylaşımları hızla kaldırmak zorunda. İçeriklerin kaldırılmaması durumunda paylaşımın yer aldığı platforma ceza verilecek.

Yasa, 7 Haziran'da Avrupa Birliği'nde uygulanmaya başlanan düzenlemeye dayanıyor.

Terör propagandasını, terör faaliyetlerinin yönlendirilmesini, radikalleşmeyi ve terör örgütlerinin eleman devşirmesini engellemeyi amaçlıyor.

PKK'ya yakın vekilden ifade özgürlüğü eleştirisi

Fransız parlamenterler, bu düzenleme konusunda birlik içinde hareket etti.

Ancak terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Jean Luc Melanchon öncülüğündeki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi kararı "ifade özgürlüğüne darbe olarak" niteledi.

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