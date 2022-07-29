BIST 2.592
DOLAR 17,91
EURO 18,28
ALTIN 1.017,17
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Seferovic'den flaş transfer itirafı: 'Türkiye'den başka takımlar da beni istedi'

Seferovic'den flaş transfer itirafı: 'Türkiye'den başka takımlar da beni istedi'

Galatasaray'ın Benfica'dan transferi Haris Seferovic, "Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü ve en çok şampiyon olan takımı. Bu yüzden Galatasaray'ı seçtim." dedi.

Abone ol

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Haris Seferovic, transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan golcü oyuncu, Galatasaray'a gelmeden önce Türkiye'de başka takımlardan da teklifler aldığını açıkladı.

Röportajda birçok konuya değinen Seferovic; Benfica formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı maç ile ilgili konuşurken, "Benfica'da oynadığım zaman zor bir maçtı. Galatasaray'ın o zaman da iyi bir takımı vardı. Savunması da çok iyiydi. Bizi zorlamışlardı" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Okan Buruk hakkındaki görüşlerini de paylaşan golcü oyuncu, "Kendisi açık bir hoca. Her zaman dinliyor. Herhangi bir ihtiyacım olduğunda ona gidebileceğimi hissettiriyor" dedi.

'Transferim hızlı bir şekilde gelişti'
Transfer sürecinde zaten Galatasaray forması giymek istediğini dile getiren Seferovic, "Teklif geldi ve kısa süre içerisinde gerçekleşti. Kulüpler anlaştılar. Ben de zaten Galatasaray'a gelmek istiyordum ki kulübüm de bunu biliyordu. Ailemi de alarak İstanbul'a taşındık ve hızlı bir şekilde gelişti" dedi.

Türkiye'deki başka takımlardan teklif alıp almadığı sorusuna ise İsviçreli golcü, "Türkiye'deki başka takımlardan da teklif gelmişti ama şimdi isim vermeyeceğim. Şimdi buraya odaklanıyorum. Galatasaray oyuncusu olmaktan gurur duyuyorum" cevabını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce'den altılı masaya çağrı: Bu sefer şartlarım var, geçenki acemiliğime geldi
Muharrem İnce'den altılı masaya çağrı: Bu sefer şartlarım var, geçenki acemiliğime geldi
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kredi açıklaması! Sanayiciler tepkiliydi
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kredi açıklaması! Sanayiciler tepkiliydi
Dünya diken üstünde! Başımıza 25 tonluk roket yağacak
Dünya diken üstünde! Başımıza 25 tonluk roket yağacak
Miçotakis'in 'Erdoğan Osmanlıcılığı bıraksın ekonomiye baksın' sözlerine tepki geldi
Miçotakis'in 'Erdoğan Osmanlıcılığı bıraksın ekonomiye baksın' sözlerine tepki geldi
Fransa'da terör içerikli paylaşımlara kısıtlama geldi
Fransa'da terör içerikli paylaşımlara kısıtlama geldi
Yanarak can verdiler! Kayseri'deki kazada kahreden gelişme meğer...
Yanarak can verdiler! Kayseri'deki kazada kahreden gelişme meğer...
'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıta ekiplerine yakalanınca dili çözüldü
'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıta ekiplerine yakalanınca dili çözüldü
Karadağ'da yeniden maske zorunluluğu getirildi
Karadağ'da yeniden maske zorunluluğu getirildi
Eyyam-ı bahur ne demek eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor?
Eyyam-ı bahur ne demek eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor?
Bursa'da enişteyi mobilya atölyesinde öldürdü! Kayınço nedenini itiraf etti
Bursa'da enişteyi mobilya atölyesinde öldürdü! Kayınço nedenini itiraf etti