Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında rol arkadaşı Sinem Ünsal ile aşkı gerçek çıktı

Birçoğumuzun Kardeşlerim dizisi ile tanıdığı ve kısa sürede adından söz ettiren oyuncu Halit Özgür Sarı'nın rol arkadaşı Sinem Ünsal ile birikte olduğu, gizli aşk yaşadığı ortaya çıktı. Gizli Saklı dizisinde rol alan iki oyuncunun birlikte tatil yaptığı da söylenenler arasında. Peki Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Halit Özgür Sarı dizileri hangisi?

Abone ol

Gizli Saklı dizisinde rol alan iki oyuncu Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal'ın gerçek hayatta da aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Son günlerde dizinin hayranları bu yakınlaşmayı farketmiş ve sosyal medyada aşk iddiaları patlamıştı. İkilinin bir süredir aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Halit Özgür Sarı merak konusu oldu. Kardeşlerim dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınan Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında, Halit Özgür Sarı hangi dizilerde rol aldı?

Sinem Ünsal’ın kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kılıç’la birlikte olduğu biliniyordu. Çiftin 4 yıllık ilişkisi temmuz ayında sona ermişti. Ünsal, geçtiğimiz günlerde dizisinin final yaptığını ilan etmiş ve Halit Özgür Sarı ile fotoğraflarını paylaşarak hem rol arkadaşına hem de dizi ekibine teşekkür etmişti.

Dizi sona ermiş olabilir ama aşk yeni başlıyor demek ki... Ben de çifte buradan mutluluklar diliyorum.

Ekim 1993 yılında İstanbul’da doğan Halit Özgür Sarı lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. Hakan Muhafız, Şampiyon dizilerinde ve Geçen Yaz filmiyle kariyerine devam etti. Son olarak “Kardeşlerim” dizisinde başrol oynayan Halit Özgür Sarı bu projelerde gösterdiği oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Sarı, son olarak Gizli Saklı'da izleyiciyle buluştu.

Halit Özgür Sarı'nın Oynadığı Diziler

Gizli Saklı / Pamir/Levent / 2022

Kardeşlerim / Kadir Eren / 2021-2022

Hakan: Muhafız / Arif / 2020

Kırmızı Oda / Murat Sarsılmaz / 2020-2021

Şampiyon / Kerem Yılmaz / 2019-2020

Diriliş Ertuğrul / Süleyman Alp / 2018-2019

Halit Özgür Sarı'nın Oynadığı Filmler

Geçen Yaz / Burak / 2021