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Bursa'da kraliçe arıyı takip eden devasa arılar bir sokağı istila etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da kraliçe arıyı takip eden devasa arılar bir sokağı istila etti

Bursa'da bir otelin kapısına kraliçe arıyı takip eden binlerce arı geldi. Bir anda sokağı istila eden arılar, vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı.

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Uluyol mahallesinde bir otelin girişine bir anda kraliçe arıyı takip eden binlerce arı geldi.

Arıların sokakta uçuşması sonucu vatandaşlar panikle kaçarken, bazıları ise görüntü çekmeyi tercih etti. Diğer yandan yere konulan bir leğende ise petekten akan ballar ile arıların toplandığı görüldü. Vatandaşlar belediye ekiplerinden de yardım isterken, bir süre sonra özel kıyafetli profesyonel bir arıcının gelmesiyle arılar kovana toplanarak götürüldü.

Arıların aynı sokakta bir kişiyi ısırdığı öğrenilirken, kovana toplanan arılar sebebiyle bölge sakinleri de rahat bir nefes aldı.
Arıların istila ettiği otelin sahibi Hakan Pakkan,'Müşterilerle birlikte resepsiyonda duruyorduk. Bir anda arılar etrafımızı sardı. Bir anda ortalık karıştı ve herkes nereye koşturacağını bilemedi. Arı tecrübemizin olması sebebiyle hemen arıcı çağırıp kraliçe arıyla birlikte kovaya koyduk. Arılar 1 kişiyi soktu sadece, şu anlık herhangi bir sorun yok' dedi.

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