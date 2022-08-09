BIST 2.805
DOLAR 17,96
EURO 18,41
ALTIN 1.034,77
HABER /  GÜNCEL

Rekabet Kurulu'ndan makarna devine soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan makarna devine soruşturma

Rekabet Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret AŞ ile İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Abone ol

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi Ticaret AŞ'nin ve distribütörlerinin, alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret AŞ ile İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin ilgili kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da kraliçe arıyı takip eden devasa arılar bir sokağı istila etti
Bursa'da kraliçe arıyı takip eden devasa arılar bir sokağı istila etti
Sıfır otomobilde al-sat yapmaya karşı yıl sınırı ve kilometre sınırı geliyor
Sıfır otomobilde al-sat yapmaya karşı yıl sınırı ve kilometre sınırı geliyor
Diyanet'in promosyon fetvası yeniden gündemde! Faiz değil uyarısına emekliler 'ihtiyaç sahibiyiz' diyor
Diyanet'in promosyon fetvası yeniden gündemde! Faiz değil uyarısına emekliler 'ihtiyaç sahibiyiz' diyor
Uruguaylı yıldız Maxi Gomez, Club Brugge'ü reddetti, Fenerbahçe'yi bekliyor
Uruguaylı yıldız Maxi Gomez, Club Brugge'ü reddetti, Fenerbahçe'yi bekliyor
Nihat Doğan evlendi İranlı eşi kimdir, Nihat Doğan kiminle evlendi eşi Arzu Doğan'a bakın
Nihat Doğan evlendi İranlı eşi kimdir, Nihat Doğan kiminle evlendi eşi Arzu Doğan'a bakın
Tokat'ta 'hapşırık' kazası! Otomobilin haline bakın yaralılar var
Tokat'ta 'hapşırık' kazası! Otomobilin haline bakın yaralılar var
Hulusi Akar 'En yoğun günlerimiz' diyerek ilan etti! Suriye'ye operasyon açıklaması
Hulusi Akar 'En yoğun günlerimiz' diyerek ilan etti! Suriye'ye operasyon açıklaması
'Seni kocamla evlendirelim' arsızlığı! Adana'da komşunun oğlu duyunca olanlar oldu
'Seni kocamla evlendirelim' arsızlığı! Adana'da komşunun oğlu duyunca olanlar oldu
Acımasız 'Suriye Kasabı' olarak bilinen General Dvornikov'u Putin görevden aldı
Acımasız 'Suriye Kasabı' olarak bilinen General Dvornikov'u Putin görevden aldı
Nihat Doğan evlendi mi karısı İranlı Arzu Doğan 3 haftalık hamile iddiası
Nihat Doğan evlendi mi karısı İranlı Arzu Doğan 3 haftalık hamile iddiası