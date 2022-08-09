Saldırıda iki bacağı ve kolunu kaybeden 11 yaşındaki kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

GAZZE'deki işgalci İsrail saldırılarında iki bacağını ve kolunu kaybeden Filistinli kız Rafah, tedavi olmak için Türkiye'ye gelmek istediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediğini söyledi.

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İşgalci İsrail'in yaptığı saldırılarda iki bacağı ve kolunu kaybeden 11 yaşındaki kızın feryadı yürekleri burktu. Yatırıldığı hastanede konuşan Filistinli kız Rafah, "Kolum ve iki bacağım benden önce cennete gitti. Siyonistlerin saldırısı beni yaraladı. Dışarı çıkıp Türkiye'ye gitmek istiyorum annemle. Orada tedavi olmak istiyorum" dedi.

"Ben sağ elle yazı yazıyordum, sağ elim koptu, sol elimle yazamıyorum" diyen Rafah, "Türkiye'ye gidip Erdoğan'ın yanına gitmek istiyorum" dedi.