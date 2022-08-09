Memura ve emekliye Ocak zammı! Yeni hesap belli oldu 10 bin 350 TL ödeme müjdesi
Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarının hesaplanmasına çevrildi. Bilindiği üzere emekliler Temmuz ayında maaşlarına yılın ikinci zammını aldı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı.
TÜİK tarafından temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı. İlk rakamın açıklanmasının ardından emekli ve memurlar maaş hesaplamalarına erkenden başladı. Hal böyle olunca "Ocak ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.
İlk rakam ortaya çıktı
AHaber'de yer alan habere göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyon artışını alan emekliler ve memurlar için yıl sonu hesaplamaları da başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefinden yapılan hesaplamalara göre emeklilere ve memurlara yeni bir artış daha göründü.
Temmuz ayı ile birlikte hem emekliler hem memurlar hem de işçiler yeni bir maaşa kavuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42.35 artış alırken, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı olarak yüzde 41.7 oranında artışlarını aldı.
Yeni maaşlar, bu yılın aralık ayına kadar devam edecek. Aralık ayında ise oluşacak, 6 aylık enflasyona göre yeniden zam hesaplanacak. Bu arada Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 60.4 olduğunu açıklayınca bu noktada yeni hesaplar yapılmaya başladı.