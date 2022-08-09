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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat: Kar amaçlı kurulmadı fiyatları indirin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat: Kar amaçlı kurulmadı fiyatları indirin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından toplanan MYK'nın ana gündemi ekonomideki gelişmelerdi. Vatandaşların şikayette bulunuduğu Tarım Kredi Kooperatifleri'nde fiyatların piyasadan bile fazla sattığı konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı verdi.

Erdoğan başkanlığında dün toplanan MKYK’da, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre Kirişçi  tarımsal desteklemelerle ilgili yeni bir paketin hazırlanarak çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca tarımsal sulamalarla ilgili sıkıntılara da değinen Kirişçi, Güneydoğu’da, özellikle de Şanlıurfa’daki elektrik kesintilerinin mağduriyet yarattığını ifade etti. Bunun  üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez toplantıya çağırıldı.

Erdoğan’ın, elektrik kesintilerinin nedeninin araştırılmasını isteyerek, “Vatandaş mağdur olmasın, uzun süreli elektrik kesintileri olmaması için gerekli önlemleri alın”  talimatı verdiği öğrenildi.

‘Kooperatifler kar amaçlı değil, fiyatları indirin’
BBC Türkçe'nin haberine göre Erdoğan, yurttaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtirken, bunun için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarını düşürmesini istedi.

Özellikle et fiyatlarında yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, Kirişçi’ye, “Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin” talimatı verdi.

Erdoğan ayrıca, enflasyonla mücadeleye dönük önlemlerini devam edeceğini belirtirken, seçime gidilirken, sahada olacaklarını, il mitingleri ve toplu açılışlarda vatandaşla buluşmaya devam edeceklerini de ifade etti.

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