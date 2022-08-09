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Jigolo olmak için para yatırdı bir 100 bin lira daha kredi çekecekken anladı

Jigolo olmak için para yatırdı bir 100 bin lira daha kredi çekecekken anladı

İnternette gördüğü bir sitede jigolo olmak için form dolduran Trabzonlu 46 yaşındaki şahıs kayıt ücreti altında kendisini arayan kişiye bin 600 TL kaptırırken, tekrardan para istenmesi üzerine yaptığı 100 bin TL'lik kredi başvurusunu banka yetkililerinin kendisini araması ve uyarması üzerine son anda iptal ettirdi.

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Trabzon’da yaşayan S.A. (46) adlı vatandaş, iddiaya göre yüksek kazanç vadeden bir internet sitesinde gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu.

Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt ücreti adı altında bin 600 lira istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı. Dolandırıcıların kendisinden tekrar para istemesi üzerine mobil bankacılık üzerinden 100 bin TL kredi başvurusunda da bulunan S.A., banka yetkililerinin teyit amaçlı kendisini araması ve dolandırıcılık olabileceği ile ilgili uyarması sonrasında kredi başvurusunu iptal ettirdi. Trabzon Emniyet Müdürlüğüne giden S.A. adlı vatandaş jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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