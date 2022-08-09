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İkinci el otomobil satan 4 firmaya şok suçlama ilk detaylar ortaya çıktı

İkinci el otomobil satan 4 firmaya şok suçlama ilk detaylar ortaya çıktı

Rekabet Kurumu, ikinci el otomobil satan Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil'e soruşturma açmıştı. Buna göre 4 firma, Google reklam aramalarında kullanılan anahtar kelimeler üzerinde işbirliği yaptı. Böylece kendi platformlarını öne çıkararak, tüketicinin ulaşabileceği alternatif sitelere erişim kısıtlandı.

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Rekabet Kurumu tarafından Türkiye'nin en çok bilinen online olarak otomobil satışına aracılık yapan 4 büyük firmasına soruşturma başlatılmıştı.

Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil'e başlatılan soruşturmada ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yapılan ön araştırmaya göre 4 şirket kendi arasında reklam anlaşması yaptığı ortaya çıktı.

4 firma reklam konusunda anlaşmış
Sabah gazetesinde yer alan habere göre dört platform kendi aralarında anlaşarak, Google reklam aramalarında kullanılan anahtar kelimeler üzerinde işbirliği yaptı. Böylece kendi platformlarını öne çıkararak, tüketicinin ulaşabileceği alternatif sitelere erişim kısıtlandı.

Rekabet Kurumu, tüketicilerin internet üzerinden binek ve ticari araçlarla ilgili yaptıkları aramalarda alternatif şirket bulma seçeneklerinin kısıtlanıp kısıtlanmadığı araştıracak.

Sahibinden de inceleniyor
Sahibinden.com'un çevrim içi platform pazarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasına yönelik de soruşturma açan Rekabet Kurumu, olası olumsuz etkinin ortaya çıkması ihtimalini de inceliyor.

Kurum, Sahibinden'in fiyatlandırma politikasının, oto galerilerin faaliyetlerini ne derece zorlaştırdığını tespit edecek.

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