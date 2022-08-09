Erden Timur'dan Alexis Sanchez müjdesi: Görüşüyoruz

Transferlerdeki rolüyle dikkat çeken Galatasaray A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, kadrolarına kattıkları isimler hakkında açıklamalar yaparken Alexis Sanchez transferindeki son duruma da değindi. Ayrıca Erden Timur, Victor Nelsson'un gelen teklifler sonrası ayrılmak istediğini kendilerine ilettiğini belirtti.

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Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, Inter'le yollarını ayıran Alexis Sanchez ile görüştüklerini söyledi.

Timur'un açıklamaları şöyle:

"Alexis Sanchez istediğimiz oyunculardan bir tanesi. Bu transfer için birkaç kez daha yemek yemeliyiz. Arda'nın gelme sebebi, Alexis Sanchez transferi için miydi? Bilmiyorum. Alexis Sanchez transferinde Arda Turan dışında Hakan Çalhanoğlu da devreye girdi. Sağ olsun birkaç kez konuştuk onunla da.

Transfer görüşmelerini ben yürütüyorum. Stratejik hata yapmamak için. Hayatım çok değişti. Menajerler gece çalışıyorlar. 04.00'dan önce uyuduğumu hatırlamıyorum. Oyuncu iknası da çok değerli. En değerli şey samimiyet. Artık dillendirmeye başlamak lazım. Yeniden şampiyon olacağız. Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Lamı cimi yok." dedi.