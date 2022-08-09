Tarlada 4 lira markette ve pazarda 15 lira üretici memnun değil

İzmir Selçuk’ta yetişen şeftalide bu yıl bolluk var ancak üreticiler şeftalinin kilosunu en fazla 4 liradan sattıklarını, market ve pazarlarda ise şeftalinin kilosunun 15 liradan satıldığını belirtti. Şeftali üreticileri, meyve sularında aroma olarak kullanılan şeftalinin kilosunu ise 2 liradan satıyor.

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İzmir’in Selçuk ilçesinde 40 bin dönümlük alanda üretilen şeftaliler, mayıs ayında hasat edilmeye başlandı.

Bu ayın sonuna kadar hasat edilecek olan şeftalide bu yıl rekolte oldukça yüksek ancak üreticilerde memnuniyetsizlik hakim. Şeftalinin kilosunu en fazla 4 liradan satabildiklerini ifade eden üreticiler, aynı şeftalilerin market ve pazarlarda 15 liraya satıldığını, üreticilerin kazanamadığını söyledi.

En az 2 lira, en fazla 4 lira

Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, “Üreticiler bu yıl zor durumda. Bu yıl şeftalinin kilosunu 4 liraya zor satıyorlar. Marketlerde 10 liranın altında şeftali yok. Pazarlarda 15 liraya da 10 liraya da şeftali var. Üreticiler meyve sularında aroma olarak kullanılan şeftaliyi 2 liradan satıyor. Bu durumda üretici kazanmıyor. Bölgemizdeki şeftalinin yüzde 90’ı ihracata gidiyor. Sadece bugün 25 tır ihracat çıkışı var. Şimdiye dek bin tırı geçti. Şu ana kadar 2 milyon kilo ihracat yapılmış durumda. İhracatçıların 2 Euro’ya şeftali sattığını ama üreticiden 3,5 liraya ürün aldığını duyuyoruz. İhracat yapan firmalar üreticiye destek olmalı. Şu anda şeftali üretmekten vazgeçen üreticiler var” dedi.

“Fiyatlar konusunda memnun değiliz”

Üretici Mithat Gökçe ise “Selçuk şeftalisi, aroması bakımından çok lezzetlidir, rengi güzeldir ve dayanıklıdır. Bu yıl rekolte yüksek ama üreticiler olarak fiyatlar konusunda memnun değiliz. Şeftalilerin kilosunu en fazla 4 liraya kadar verebiliyoruz. Aromalık şeftaliyi 2 liradan satıyoruz. Toplasak mı toplamasak mı diye düşünüyoruz. Geçen sene 8 liraya sattığımız şeftaliyi bu yıl 4 liraya satıyoruz. Aynı şeftaliler pazarda ve marketlerde 15-20 liraya satılıyor. Geçen sene rekolte azdı ama daha iyi paralar kazanmıştık” diye konuştu.