Nida Büyükbayraktar kimdir, kaç yaşında ne iş yapar? Nida Büyükbayraktar evli mi?

Petek Dinçöz iş insanı Nida Büyükbayraktar ile sessiz sedasız evlendi. Bu evliliğin ardından Petek Dinçöz'ün 3. eşi olan Nida Büyükbayraktar merak konusu oldu. Eğlence sektöründe işletmeci olan Nida Büyükbayraktar, bir dönem Metro Turizm Ege Bölge Müdürü olarak da görev yaptı. Peki Nida Büyükbayraktar kimdir, kaç yaşında, Petek Dinçöz kocası Nida Büyükbayraktar ne iş yapar?

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Serkan Kadıoğlu ile olan 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten sonra yurtdışına giden şarkıcı Petek Dinçöz sessiz sedasız iş insanı Nida Büyükbayraktar ile evlendi. Bir süredir görüştükleri bilinen Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar'ın evliliklerinin ardından birçok soru merak konusu olduç Petek Dinçöz'ün Can Tanrıyar ve Serkan Kadıoğlu'ndan sonraki 3. eşi olan Nida Büyükbayraktar eğlence sektörünün tanınan isimlerinden. 2011 yılında Metro Turizm'in Ege Bölge Müdürü olarak çalışıyordu. Peki Nida Büyükbayraktar kimdir, kaç yaşında, Petek Dinçöz kocası Nida Büyükbayraktar ne iş yapar?

Nida Büyükbayraktar kimdir: Nida Büyükbayraktar eğlence sektöründe işletmeci kimliği ile bulunan bir isimdir. 2011 yılında Metro Turizm'in Ege Bölge Müdürü olarak çalışıyordu. Hatta bu yıllarda Libya'dan Türkiye'ye tahliye edilen vatandaşların yurda gelişlerini organize eden isimlerin başında yer almıştır.

Petek Dinçöz kimdir, evlilikleri: Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlk ve ortaöğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır, ardından okulu bıraktı ve mankenlik hayatına atıldı.

1999 yılından beri birlikte olduğu Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar'dan 12 Ocak 2008 yılında katıldığı Beyaz Show programında milyonların gözü önünde evlilik teklifi aldı ve dünyaevine girdi. Çiftin nikahını o dönemin RTÜK başkanı kıydı. Ardından çift Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı.

2010 yılında Tanrıyar'dan geçimsizlik nedeni ile olaylı bir şekilde boşandı. Dinçöz, Can Tanrıyar'dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek 17 Nisan 2014 yılında Beyaz Tv / Söylemezsem Olmaz programına katılarak "beni bu adamdan kurtarın! beni kemerle dövüyor'' diyerek yardım istemiştir.

8 Temmuz 2014'te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu'ndan 2015 yılında İrfan Aslan adında bir oğlu olmuştur. 10 Ağustos 2020'de bir kız bebek beklediğini duyurdu. İkinci kez anneliği bekleyen sanatçı bebeğini ''boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve tiroid hastalığı" sebebiyle kaybetti. Serkan Kodaloğlu ile 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu'nun velayeti anne Petek Dinçöz'e verildi.