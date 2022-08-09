İlkokul, ortaokul, lise kayıtları başladı mı MEB 2022-2023 kayıt takvimi

Binlerce öğrenci ve veli "Lise kayıtları ne zaman, hangi gün başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. 8.sınıf öğrencileri LGS sonuçlarının açıklanmasıyla lise kayıt tarihlerini merak ediyor. Peki, anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıtları başladı mı? ve lise kayıtları için gerekli evraklar nelerdir? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...

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Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan Açık Lise kayıtları tarihi ve AÖL kayıt ücreti merak ediliyor. İşte Açık lise AÖL kayıt tarihleri ile ilgili detaylar...

Lise kayıtları için son açıklama: Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."

Lise kayıtları ne zaman: Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

İlkokul, ortaokul kayıtları başladı mı: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri netlik kazandı. MEB'in konuya ilişkin duyurusu şu şekilde;

"İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.

Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

Veliler "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.

Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir."