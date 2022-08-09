Pendik’te vahşet! Kaybolan adamın cesedi 5 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

İSTANBUL Pendik’te iddiaya göre 5 yıl önce alacak verecek meselesi nedeniyle arkadaşıyla tartışan ve ardından kaybolan Tekin Uğurlu’nun cesedi, boş bir arazide toprağa gömülü halde bulundu. Uğurlu'nun cesedinin bulunmasının ardından polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, 44 yaşındaki 2 çocuk babası olan ve Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) üyesi olan Tekin Uğurlu, yaklaşık 5 yıl önce çocukluk arkadaşı M.K ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma sonrası Tekin Uğurlu, parasını almak için çocukluk arkadaşı M.K’nın çağırdığı yere gitti. Ardından Uğurlu’dan 5 yıldır haber alınamadı. Geçtiğimiz günlerde polis ekipleri, boş bir arazide gömülü olan erkek cesedinin olduğuna dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen cinayet büro amirliği ekipleri, boş bir arazide gömülü halde olan cesedin kimlik tespiti yapılabilmesi için çalışmalar sonrası DNA örneğini Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin yaklaşık 5 yıl önce kaybolan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Tekin Uğurlu’ya ait olduğu öğrenildi. Durumu Uğurlu ailesine bildiren polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlatırken olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Aile ise Uğurlu’yu öldüren şüpheli ya da şüphelilerin ceza almasını istiyor.

Reşat Uğurlu“ Tekin Uğurlu'nun abisiyim. 2018 tarihinde kardeşimiz kayboldu. Ama arada 4 buçuk yıl geçtikten sonra burada bir ihbar üzerine gömüldüğü ortaya çıktı. İhbarı yapan da onların içinden birinin, kendi çıkar çatışması sonrasında birbirinden para istemişler. Para vermeyince buraya getirip gömdüren kişi de demiş ki, “O zaman ben de yerini ihbar edeceğim.” Hatta şöyle deniliyor. Adapazarı'nda bir ifade veriyor. Bir olaydan bahsediyor ama polisler bakıyor ki onların asıl ondan cevap almak istedikleri olay farklı. Onu anlattığı olay farklı. Ondan sonra araştırıyorlar ki olay buraya kadar uzanıyor. Sonradan yer tarifi yapıyor. Böyle bir koordineli veya soğukkanlılıkla işlenen cinayetler zinciri mevcut. Diyoruz ki bunların kanı yerde kalmasın.“ diye konuştu.