Hakkari'de 4 PKK'lı silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe Yoncalı kırsalında 4 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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Hakkari'de düzenlenen Eren Abluka-29 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında Yoncalı kırsalında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ile Hakkari Jandarma Komutanlığı tarafından insansız hava araçları ve hava kuvvetleri desteğinde düzenlenen nokta operasyonuyla polis ve jandarma özel harekat ile jandarma komandolarca 4 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, 4 silah ele geçirildi.

Böylece, bugün Batman'da etkisiz hale getirilen 2 teröristle birlikte Eren Abluka operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.