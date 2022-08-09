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Ayçiçek yağı taşıyan Mustafa Necati isimli gemi Kilyos'a demirledi

Ayçiçek yağı taşıyan Mustafa Necati isimli gemi Kilyos'a demirledi

Ukrayna’dan yola çıkan ve 6 bin ton ayçiçek yağı taşıyan “Mustafa Necati” isimli gemi Kilyos açıklarına demirledi. İtalya istikametli gemi ekip tarafından denetlenecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, 22 Temmuz’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” çerçevesinde Ukrayna’dan yola çıkan ve 6 bin ton ayçiçek yağı taşıyan “Mustafa Necati” isimli gemi Kilyos açıklarına demirledi.

İtalya istikametli gemi ekip tarafından denetlenecek.

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