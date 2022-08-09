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Sakarya'da 19 yaşında hayatını kaybetti içleri acıtan detay ortaya çıktı

Sakarya'da 19 yaşında hayatını kaybetti içleri acıtan detay ortaya çıktı

SAKARYA'da kamyonet ve minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. 19 yaşındaki o gencin kuryelik işine başladığı ilk gün kazayı geçirip öldüğü ortaya çıktı. Talihsiz genç son yolculuğuna uğurlandı.

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Kaza, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, minibüs, kamyonet ve motosikletin karıştığı kazada 19 yaşındaki moto kurye Enes Aygüneş ağır yaralanmıştı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aygüneş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aygüneş, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde bulunan Kocataş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kocataş Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan, 19 yaşındaki gencin bir firmada moto kurye olarak işe başladığı ve daha ilk gününde kazaya karışarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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