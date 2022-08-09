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Herkes mum stoğu yapsın çağrısı! Resmi kurum elektrikler kesilecek dedi kabus gibi bir kış!

Herkes mum stoğu yapsın çağrısı! Resmi kurum elektrikler kesilecek dedi kabus gibi bir kış!

Elektrik kesintileri beklentisi üzerine mum stoğu yapılması çağrıları başladı. Odun sobası yakanların da odun biriktirmeleri önerildi. Avrupa kabus gibi bir kışa hazırlık yapıyor. Su uyarılarından sonra elektrik için de hazırlık başladı.

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İsviçre Federal Elektrik Komisyonu (ElCom) Başkanı Werner Luginbühl, "Herkes birkaç saat sürecek bir elektrik kesintisi durumunda ne yapacağını düşünmeli. Evde yeterince mum olması kesinlikle tavsiye edilir" dedi.

İsviçre basınında yer alan haberlerde, Luginbühl, "Halk, en kötü durumda bu kış geçici elektrik kesintileri beklemeli. Herkes, birkaç saat süren bir elektrik kesintisi durumunda ne yapacağını düşünmeli." dedi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır olunması gerektiğini vurgulayan ve böyle bir durumun "yönetilebilir" olduğunu dile getiren Luginbühl, şöyle konuştu:

'Mum ve yakacak odun stoklayın' çağrısı
"Evde yeterince mum olması kesinlikle tavsiye edilir. Odun sobası olanlar, yeterli miktarda yakacak odunları olduğundan da emin olmalı."

Luginbühl, son aylardaki durumun, arz güvenliği konusuna daha kararlı bir şekilde yaklaşmaları gerektiğinin bir işareti olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, Ukrayna’nın elinde yeterli sayıda HIMARS çok namlulu füze sisteminin olduğunu ve şimdi önceliklerinin aralıksız mühimmat arzını sağlamak olduğunu belirtti.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Rus turistlere kısıtlama konulmasını desteklediklerini söyledi.

Rus ordusunun Harkov Bölgesi'nde aşırı milliyetçi Kraken örgütüne ait üsleri füzelerle vurduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, çok sayıda paralı askerin ölmesi ve firar etmesi sonucu örgütün muharebe kabiliyetini yitirdiğini söyledi.

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