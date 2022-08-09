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Simide zam geliyor! Yeni fiyatına bakın ekmekten daha pahalı

Simide zam geliyor! Yeni fiyatına bakın ekmekten daha pahalı

ANKARA Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, simidin 5 lira olması için onay beklediklerini söyleyerek, bazı yerlerde simidin 6 TL’den satıldığını belirtti. Delibaş maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını belirtti. Ankara Fırıncılar Odası da geçtiğimiz haftalarda "artan maliyetleri" gerekçe göstererek 200 gram ekmeğin satış fiyatının 4 liraya çıktığını bildirmişti.

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Yılbaşında 3 TL' den satılan Ankara simidi 5 TL olacak. Ankara Simitçiler Odası zam talebine bu hafta sonuna kadar onay gelmesini bekleniyor.

Sputnik’ten Osman Nuri Cerit'in haberine göre Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Savaş Delibaş artan maliyetlerin simit fiyatlarına yansıdığını belirterek “Aşırı artan maliyetler nedeniyle halihazırda 4 TL'den satılan 90 gram simit fiyatının artışı için talepte bulunmuştuk. Tüm maliyetlerimiz artarken biz kafamıza göre artış yapamıyoruz. Bağlı bulunduğumuz üst kuruluşların bu zammı onaylaması gerekiyor. Bu talebimiz onaylandı ve biz şimdi resmi yazıyı bekliyoruz. Yazının gelmesi ile birlikte bu hafta sonunda itibaren simit fiyatı artacak” dedi.

Girdi maliyetlerindeki artış ile birlikte esnafın zor durumda olduğunu belirten Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş “Simit için kullanılan ham madde fiyatları her geçen gün zamlanıyor. Kiralar aldı başını gitti. Asgari ücrete yıl içinde iki defa zam geldi. Bununla birlikte işçi maliyetleri arttı. Doğalgaz ve elektrik fiyatları yüksek. Biz zam talep ettik ama bu talebimiz onaylanıncaya kadar maliyetlerimiz yeniden arttı. Şimdi simit 5 TL olacak. Bazı esnaf 6 TL’den simit satıyor. Maliyetleri karşılamada zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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