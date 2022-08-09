Bursa'da ürkütücü olay! Etrafı sarmaya başladı karı-koca yeni evlerine giremiyor
BURSA'da karı-koca, bütün birikimleriyle yaptırdıkları 3 katlı evlerine korkudan giremez oldu. Nurettin Yazar, "evimiz oturamadan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.
Nurettin ve Emine Yazar çifti inşaatına 2018 yılında başladıkları 3 katlı evlerini bu yıl bitirdi. Tam evlerine girmeye karar vermişlerdi ki karı-kocayı büyük korku sardı.
Çiftin evlerinin yanında başlayan inşaat çalışmasından dolayı toprak 100 metre yarılarak kaymaya başladı.
Evin etrafını saran bölgedeki yarıklar her geçen gün artarak büyüyor. Evlerine korkudan giremeyen aile yetkili birimlerden yardım bekliyor.
"Korkudan evimize giremiyoruz"
Evlerinin yanındaki inşaat çalışmasından sonra toprağın yarıldığın ifade eden Nurettin Yazar, "Evimizin de içinde bulunduğu bölgede toprak 100 metre uzunluğunda yarıldı. Yarıklar her geçen gün artarak devam ediyor. İnşaat çalışmaları da devam ediyor. Korkudan evimize giremiyoruz." dedi.