Bursa'da ürkütücü olay! Etrafı sarmaya başladı karı-koca yeni evlerine giremiyor

"Korkudan evimize giremiyoruz"

Evlerinin yanındaki inşaat çalışmasından sonra toprağın yarıldığın ifade eden Nurettin Yazar, "Evimizin de içinde bulunduğu bölgede toprak 100 metre uzunluğunda yarıldı. Yarıklar her geçen gün artarak devam ediyor. İnşaat çalışmaları da devam ediyor. Korkudan evimize giremiyoruz." dedi.