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Bursa'da ürkütücü olay! Etrafı sarmaya başladı karı-koca yeni evlerine giremiyor

Bursa'da ürkütücü olay! Etrafı sarmaya başladı karı-koca yeni evlerine giremiyor

BURSA'da karı-koca, bütün birikimleriyle yaptırdıkları 3 katlı evlerine korkudan giremez oldu. Nurettin Yazar, "evimiz oturamadan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

Bursa'da ürkütücü olay! Etrafı sarmaya başladı karı-koca yeni evlerine giremiyor

Nurettin ve Emine Yazar çifti inşaatına 2018 yılında başladıkları 3 katlı evlerini bu yıl bitirdi. Tam evlerine girmeye karar vermişlerdi ki karı-kocayı büyük korku sardı.

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Bursa'da ürkütücü olay! Etrafı sarmaya başladı karı-koca yeni evlerine giremiyor

Çiftin evlerinin yanında başlayan inşaat çalışmasından dolayı toprak 100 metre yarılarak kaymaya başladı.

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Bursa'da ürkütücü olay! Etrafı sarmaya başladı karı-koca yeni evlerine giremiyor

Evin etrafını saran bölgedeki yarıklar her geçen gün artarak büyüyor. Evlerine korkudan giremeyen aile yetkili birimlerden yardım bekliyor.

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Bursa'da ürkütücü olay! Etrafı sarmaya başladı karı-koca yeni evlerine giremiyor

"Korkudan evimize giremiyoruz"

Evlerinin yanındaki inşaat çalışmasından sonra toprağın yarıldığın ifade eden Nurettin Yazar, "Evimizin de içinde bulunduğu bölgede toprak 100 metre uzunluğunda yarıldı. Yarıklar her geçen gün artarak devam ediyor. İnşaat çalışmaları da devam ediyor. Korkudan evimize giremiyoruz." dedi.

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