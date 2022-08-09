BIST 2.800
DOLAR 17,96
EURO 18,40
ALTIN 1.034,94
HABER /  GÜNCEL

Aşure yaparken okunacak dua hangisi Arapça-Türkçe aşure duası okunuşu

Aşure yaparken okunacak dua hangisi Arapça-Türkçe aşure duası okunuşu

Aşure günü 2022 yılında Muharrem ayının 10. günü 8 Ağustos Pazartesi günü başladı. Aşure tarifi kadar aşure yaparken okunan dualarda önemli. Aşure yapımı sırasında hangi duayı okumak gerekiyor, Arapça okunuşu ve Türkçe manası nedir? İşte aşure duası...

Abone ol

Muharrem ayı içinde olan Aşure günü dün yani 8 Ağustos Pazartesi günü başladı. Aşure yaparken hangi dualar okunmalı, aşure yaparken okunacak Türkçe-Arapça duaların anlamı ve okunuşları haberimizde olacak.

Aşure yaparken 10 defa şu dua okunmalı: ''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''. Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktin­de 2 rek'at namaz kılınır. Sadaka vermek de aşure gününe has bir sünnettir. 

Ölümden emin eden aşure duası : Şeyh Şihaübddin-i Sühreverdi (k.s)’dan nakil edilmiştir ki, Her kim bu duayı Aşure günü 3 kere okursa ölümden bile emin olur.. Zira o sene ölümü takdir edilmiş olanlar bu duayı okuyamazlar.. ALLAH bunu ona okutmaz buyurmuştur…

Aşure Duasının Arapça Okunuşu : Elhamdulillahi rabbil alemin. Vessaletü vesselamü ala seyyidine Muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain. Allahümme entel bediyül gadim. El hayyul kerim. El hannanül mennan ve hezihi senetün tecidün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim. Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram. Bi ramhmetike ya erhamer rahimin. Ve sallahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytine ecmain. 

Aşure duasının manası: Hamd alemlerin RAB bi olan ALLAH a mahsustur…Salatü Selam onun biricik RASÜL ü Efendimiz sav ve onun aline eshabına olsun.. Kendinden evvel hiçbir varlık olmıyan…Varlığı,hayatı,kullarına keremi,ziyade merhameti,nimetler bagışlaması sonsuz ve devamlı olan sensin ALLAH ım… İşte bu yeni yıldır ki,bu yıl boyunca huzurundan kovulmuş şeytandan beni korumanı,daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardımını ve beni sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı,senden dilerim.. Ey CELAL ve İKRAM sahibi ALLAH ım….Ey ERHAMUR RAHİMİN olan RAB bim rametinin bereketiyle duamızı kabul et… ALLAH ın selamı hz MUHAMMED MUSTAFA (sav) ın ve onun alinin ashabının ehli beytinin üzerine olsun..

ÖNCEKİ HABERLER
Beyza Doğan'ı saplantısı yüzünden öldürdü! Selim Tekin hakkında gelişme
Beyza Doğan'ı saplantısı yüzünden öldürdü! Selim Tekin hakkında gelişme
Herkes mum stoğu yapsın çağrısı! Resmi kurum elektrikler kesilecek dedi kabus gibi bir kış!
Herkes mum stoğu yapsın çağrısı! Resmi kurum elektrikler kesilecek dedi kabus gibi bir kış!
Ayçiçek yağı taşıyan Mustafa Necati isimli gemi Kilyos'a demirledi
Ayçiçek yağı taşıyan Mustafa Necati isimli gemi Kilyos'a demirledi
İlkokul, ortaokul, lise kayıtları başladı mı MEB 2022-2023 kayıt takvimi
İlkokul, ortaokul, lise kayıtları başladı mı MEB 2022-2023 kayıt takvimi
Pendik’te vahşet! Kaybolan adamın cesedi 5 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu
Pendik’te vahşet! Kaybolan adamın cesedi 5 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu
MİT PKK'nın can damarını kesti! Gara lojistik sorumlusu dahil 7 terörist etkisiz!
MİT PKK'nın can damarını kesti! Gara lojistik sorumlusu dahil 7 terörist etkisiz!
İkinci el otomobil satan 4 firmaya şok suçlama ilk detaylar ortaya çıktı
İkinci el otomobil satan 4 firmaya şok suçlama ilk detaylar ortaya çıktı
Nida Büyükbayraktar kimdir, kaç yaşında ne iş yapar? Nida Büyükbayraktar evli mi?
Nida Büyükbayraktar kimdir, kaç yaşında ne iş yapar? Nida Büyükbayraktar evli mi?
'Evi saatlik fuhşa kiralıyor' suçlaması! Çelik kapıyı söken ev sahibinden şok sözler
'Evi saatlik fuhşa kiralıyor' suçlaması! Çelik kapıyı söken ev sahibinden şok sözler
30 Ağustos resmi tatil mi hangi güne denk geliyor, Zafer Bayramı kaç gün tatil?
30 Ağustos resmi tatil mi hangi güne denk geliyor, Zafer Bayramı kaç gün tatil?