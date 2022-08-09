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Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö: Teklifi aldığımda heyecanlandım

Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö: Teklifi aldığımda heyecanlandım

Galatasaray'ın yeni transferi Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı kulüpte oynamanın heyecan verici olduğunu belirterek, şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında evinde oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesinde Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Her şeyin iyi gittiğini söyleyen Midtsjö, "Takım arkadaşlarımızla tanışıyoruz. İlk maçta güzel hisler bırakmak benim için önemliydi. Takıma alışmam çok önemli. Bu süreç devam edecek. Takıma sadık bir oyuncuyum. Birlikte daha iyi işler yapacağız. Teklifi aldığımda heyecanlandım. Galatasaray Türkiye’nin en büyük takımı. İyi bir başlangıç yaptık. Galatasaray taraftarı ile karşılaşmaktan çok heyecanlanıyorum. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Saha dışında farklı, sessiz bir insanım. Sahaya çıktığım zaman tutkuyla oynuyorum. Futbol benim için bir tutku. Bu kulüpte oynamak benim için heyecan verici" diye konuştu.

"6 ve 8 numarada rahat oynuyorum"
Forma rekabetinde konusunda bir kaygısı olmadığını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Ben şansım olduğu süre oynamaktan memnunum. Şampiyonluk adına takımda birçok kaliteli oyuncunun olması iyi bir şey" şeklinde konuştu.
Dinamik bir oyuncu olduğunu ifade eden Midtsjö, "6 ve 8 numarada rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Top sürme konusunda bir çekincem yok. Hocam için hangisi uygun olacaksa takımıma orada yardımcı olmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yaşamak istediğini vurgulayan Norveçli futbolcu, "Hocamla birlikte yeni bir deneyim yaşayacağız. Taraftar benim için çok önemli. Tutkulu bir taraftarımız var. Önceliğimiz şampiyon olmak" açıklamasında bulundu.
Aynı dili konuştukları için Omar Elabdellaoui ile iletişimi olduklarını ifade eden başarılı futbolcu, "Çok iyi bir oyuncu grubu var. Hepsi geldiğim andan beri beni kucakladı. Genel olarak bunun devamını dört gözle bekliyorum" dedi.
Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö son olarak da, "Galatasaray, Türkiye’nin en iyi kulübü, en iyi taraftara sahip olduğunu biliyordum. Teklif geldiğinde gurur duydum. Bu hafta stadyumda oynamak için sabırsızlanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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