Zelenski ve Putin görüşecek mi? Ukrayna cephesinden G20 mesajı! Putin gideceğim demişti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna Ukrayna cephesinden açıklama geldi. Putin'in de katılacağını duyurduğu Endonezya'daki G20 zirvesi için Zelenski de katılabileceğini söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası görüşmeye dair, Ukrayna tarafından flaş bir açıklama geldi.

Zelenski'nin danışmanı Mikhail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in orada bulunması halinde Volodimir Zelenski'nin Endonezya'daki G20 zirvesine katılabileceğini söyledi.

Dün Kremlin'den yapılan açıklamada ise, liderler görüşmesi için henüz şartların oluşmadığı vurgulanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İstanbul'daki tahıl koridoru zirvesinin ardından iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirilmesinin önemine dikkat çekmiş, Soçi'deki Putin zirvesi sonrası ise gazetecilere yaptığı açıklamada "Sayın Putin’e, Sayın Zelenski’yle görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattım" demişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek G20 Zirvesi'ne katılacağını bildirmişti.