BIST 2.786
DOLAR 17,95
EURO 18,36
ALTIN 1.034,78
HABER /  DÜNYA

Zelenski ve Putin görüşecek mi? Ukrayna cephesinden G20 mesajı! Putin gideceğim demişti

Zelenski ve Putin görüşecek mi? Ukrayna cephesinden G20 mesajı! Putin gideceğim demişti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna Ukrayna cephesinden açıklama geldi. Putin'in de katılacağını duyurduğu Endonezya'daki G20 zirvesi için Zelenski de katılabileceğini söyledi.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası görüşmeye dair, Ukrayna tarafından flaş bir açıklama geldi.

Zelenski'nin danışmanı Mikhail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in orada bulunması halinde Volodimir Zelenski'nin Endonezya'daki G20 zirvesine katılabileceğini söyledi.

Dün Kremlin'den yapılan açıklamada ise, liderler görüşmesi için henüz şartların oluşmadığı vurgulanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İstanbul'daki tahıl koridoru zirvesinin ardından iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirilmesinin önemine dikkat çekmiş, Soçi'deki Putin zirvesi sonrası ise gazetecilere yaptığı açıklamada "Sayın Putin’e, Sayın Zelenski’yle görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattım" demişti. 

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek G20 Zirvesi'ne katılacağını bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da 19 yaşında hayatını kaybetti içleri acıtan detay ortaya çıktı
Sakarya'da 19 yaşında hayatını kaybetti içleri acıtan detay ortaya çıktı
ABD itiraf etti! Pentagon Ruslar'ı hedef alması için gönderdi
ABD itiraf etti! Pentagon Ruslar'ı hedef alması için gönderdi
Simide zam geliyor! Yeni fiyatına bakın ekmekten daha pahalı
Simide zam geliyor! Yeni fiyatına bakın ekmekten daha pahalı
Aşure yaparken okunacak dua hangisi Arapça-Türkçe aşure duası okunuşu
Aşure yaparken okunacak dua hangisi Arapça-Türkçe aşure duası okunuşu
Herkes mum stoğu yapsın çağrısı! Resmi kurum elektrikler kesilecek dedi kabus gibi bir kış!
Herkes mum stoğu yapsın çağrısı! Resmi kurum elektrikler kesilecek dedi kabus gibi bir kış!
Ne Mansur Yavaş ne Kemal Kılıçdaroğlu! İşte 6'lı masanın sürpriz cumhurbaşkanı adayı
Ne Mansur Yavaş ne Kemal Kılıçdaroğlu! İşte 6'lı masanın sürpriz cumhurbaşkanı adayı
Ayçiçek yağı taşıyan Mustafa Necati isimli gemi Kilyos'a demirledi
Ayçiçek yağı taşıyan Mustafa Necati isimli gemi Kilyos'a demirledi
İlkokul, ortaokul, lise kayıtları başladı mı MEB 2022-2023 kayıt takvimi
İlkokul, ortaokul, lise kayıtları başladı mı MEB 2022-2023 kayıt takvimi
Hakkari'de 4 PKK'lı silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 4 PKK'lı silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Pendik’te vahşet! Kaybolan adamın cesedi 5 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu
Pendik’te vahşet! Kaybolan adamın cesedi 5 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu