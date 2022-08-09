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Sultanbeyli'de bir çocuk sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sultanbeyli'de bir çocuk sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

İSTANBUL Sultanbeyli'de sahipsiz köpeklerin saldırısında bacağından yaralanan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

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Adil Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Muhammed Said Kalkan, 6 Ağustos'ta  Kur'an kursundan çıkıp evine giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Baba Ferdi Kalkan, yaptığı açıklamada  "Muhammed arkadaşlarıyla Kur'an kursundan çıkıp eve gelirken bir anda köpeklerin saldırısına uğruyor. Çocuğumu ısırmışlar. Diğer çocuklar cami hocasına durumu bildirmişler. Hoca da aracına bindirerek çocuğu bize getirdi. Ben de alıp hastaneye götürdüm. Hastanede çocuğu tedavi ederek kuduz aşısı yaptılar." dedi.

Kalkan, çocuğunun artık sokağa çıkmaya korktuğunu dile getirerek, sahipsiz köpekler konusunda önlem alınmasını istedi.

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