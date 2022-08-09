Bursa'da 8 gündür aranıyordu! Korkunç halde bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 8 gündür kayıp olan kişinin cesedi derenin içinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Hikmet Özgüneş (29), 8 gün önce evinden çıktı ve o günden beri kendisinden bir daha haber alınamadı. Özgüneş'in yakınları, yetkililere durumu bildirdi.

Bugün sabah saatlerinde Bahçekaya mevkiinde Özgüneş'e ait motosikletin bulunması üzerine arama-kurtarma ekipleri o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Arama çalışmalarının ardından Hikmet Özgüneş'in cesedi derenin içinde bulundu. Özgüneş'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.