BIST 2.779
DOLAR 17,94
EURO 18,38
ALTIN 1.034,09
HABER /  MEDYA

Enver Aysever'in Deniz Baykal paylaşımı Şaban Sevinç'i çıldırttı

Enver Aysever'in Deniz Baykal paylaşımı Şaban Sevinç'i çıldırttı

Gazeteci Enver Aysever ile BizimTv Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç sosyal medyada Deniz Baykal tartışması ile karşı karşıya geldi.

Abone ol

BizimTv Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, gazeteci Enver Aysever’in “Deniz Baykal yıllarca Alevilerin üzerinde tepinerek genel başkan oldu” sözlerini hedef aldı.

Sevinç, yaptığı paylaşımda Aysever’e “Deniz Baykal kadar senin başına taş düşsün Enver Aysever emi. Baykal artık yok meydan senin. Söv sövebildiğin kadar Enver. Bir gün Mansur’a öbür gün İmamoğlu’na sonra bir daha Baykal’a ve İnce’ye. Meydan senin Enver, kurtar memleketi!” ifadelerini kullandı.

Aysever'den yanıt
Şaban Sevinç’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımın ekran görüntüsünü alarak Instagram hesabından paylaşan Enver Aysever de paylaşımına “Sabah sabah kan tepeme çıktı! Sussam ayrı dert, konuşsam ayrı. Ben radikal tahammülsüzüm. Yayına giderken düşünüyorum ne yapayım diye. Sahiden çok sinirlendim” notunu düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Nureddin Nebati'den IMF'den borç açıklaması! Merkez Bankası kasasında 6,5 milyar dolar var bombası!
Bakan Nureddin Nebati'den IMF'den borç açıklaması! Merkez Bankası kasasında 6,5 milyar dolar var bombası!
Aşıklar Bayramı kitabı kimin kısaca kitap özeti
Aşıklar Bayramı kitabı kimin kısaca kitap özeti
Nemanja Bjelica resmen Fenerbahçe'de
Nemanja Bjelica resmen Fenerbahçe'de
Burdur'da yüksek hesap kavgası! Müşterilere ateş açtılar ölü ve yaralılar var
Burdur'da yüksek hesap kavgası! Müşterilere ateş açtılar ölü ve yaralılar var
Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu
Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu
Kemal Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal'in sözü var dedi ücretsiz olacağını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal'in sözü var dedi ücretsiz olacağını açıkladı
Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu: Çin'in savaş açabileceğinden endişeliyim
Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu: Çin'in savaş açabileceğinden endişeliyim
Aile dizimi ne demek aile dizimi terapisi nasıl olur, ne işe yarar?
Aile dizimi ne demek aile dizimi terapisi nasıl olur, ne işe yarar?
Aşure tarifi aşureye fındık, ceviz ve nar ne zaman konur? Malzeme sırasıyla aşure tarifi
Aşure tarifi aşureye fındık, ceviz ve nar ne zaman konur? Malzeme sırasıyla aşure tarifi
Fethiye'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Fethiye'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti