Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad görüşmesi iddiasına dair Kremlin'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile görüşeceği iddiaları Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de Putin tarafından Şam yönetimiyle görüşülmesi önerisinde bulunduğunu söylemişti,

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la telefonda görüşeceğine dair haberlerin "Ankara veya Şam'a sorulması gerektiğini" söyledi.



Türkiye gazetesinin "Erdoğan'ın Esad'la telefon görüşmesi yapabileceğine" dair haberi, günlük basın toplantısında Rus gazeteciler tarafından Peskov'a soruldu.



Erdoğan'ın böyle bir planı olup olmadığı ve bu konunun geçen hafta Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki görüşmede ele alınıp alınmadığı soruları karşısında Peskov, "Kısa bir süre önce Soçi'de yapılan görüşmede Suriye meseleleri istişare edildi. Ancak telefonla iki temasların olasılığı Türk veya Suriye tarafına sorulmalı" dedi.

'Ukrayna'da Bayraktar üretilmesi, Ukraynalıların acılarını uzatır'

Türk Bayraktar İHA'larının imalatı için Ukrayna'da fabrika inşa edilmesi planları da basın toplantısının gündemindeydi.



Gazetecilerin Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kurulmasını yorumlamasını talep etmeleri üzerine Peskov, bunun Rusya'nın Ukrayna'daki çıkarlarına ters düşeceğini ve bunun anlaşılması gerektiğini ifade etti.



Sözcü, "Elbette bu sadece Ukraynalıların acılarını uzatır ancak özel askeri harekatın amacı olan husustan kaçınmaya yardım etmez" diye konuştu.