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Fiyat İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında bugün toplanıyor

Fiyat İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında bugün toplanıyor

Fiyat İstikrarı Komitesi, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında saat 19:00'da toplanacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesinde, enflasyon ile gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Fiyat İstikrarı Komitesinin altıncı toplantısı, Bakan Nebati başkanlığında saat 19.00'da yapılacak.

Güncel enflasyon gelişmelerinin görüşüleceği toplantıda, enflasyona etki eden unsurlar ele alınacak, gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler gözden geçirilerek bu alanda uygulanabilecek tedbirler değerlendirilecek.

Fiyat İstikrarı Komitesi, son olarak 21 Temmuz'da toplanmıştı. Bu toplantıda kış öncesi doğalgaz depolaması en üst kapasiteye ulaştırılmasına karar verilmişti. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarrufuna yönelik önlemler en üst seviyede alınırken ülkemizde de enerji tüketim alışkanlıklarının bu istikamette yönlendirilmesine karar verildiği duyurulmuştu.

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