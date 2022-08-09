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Katar Kızılay'dan Gazze'ye 1,1 milyon dolarlık insani yardım

Katar Kızılay'dan Gazze'ye 1,1 milyon dolarlık insani yardım

KATAR Kızılay, İsrail'in saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'ne 1,1 milyon dolar değerinde insani yardım sağlanacağını duyurdu.

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Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonrası Gazze Şeridi'ne acil insani yardım başlatıldığı belirtildi.

Bu hedef için 1,1 milyon dolar tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, saldırılardan en çok etkilenen 60 bin 250 sivilin temel ihtiyaçlarının karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların başladığı ilk anlardan itibaren olayların yakından takip edildiği, Gazze'deki ofisin bölgedeki insani yardım kuruluşlarıyla sürekli iletişim ve koordine halinde olduğu ifade edildi.

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurmuştu.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

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